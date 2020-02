Korábbi magyar válogatott támadó csatlakozott a Haladás szakmai stábjához

Ferenczi nem csak a Haladásnál, hanem az Illés Akadémia U19-es csapatánál is erőnléti edzőként dolgozik majd.

Új erőnléti edző érkezett a Szombathelyi Haladáshoz: a legutóbb a Vasasnál ugyanebben a pozícióban dolgozó Ferenczi István váltja Gusztafik Ádámot, aki visszatér az Illés Akadémiára.

Ferenczit nem kell különösebben bemutatni a hazai futballrajongóknak, a 42 esztendős, győri születésű szakember idehaza és külföldön is több klubban futballozott, így például Győrött, az FTC-ben, a Vasasban, Debrecenben, míg külföldön az angol Barnsley-t, a bolgár Levszki Szófiát, török Rizesport, a német Osnabrücköt is erősítette. Kilenc válogatott meccsén három gólt szerzett. Érdekesség, hogy a 2016/17-es szezonban a Vasasnál erőnléti edzőként dolgozott, de mellett megvolt a játékosigazolása, s így gólokat is szerzett: a Fradinak például kettőt lőtt, de a Halinak is betalált. A támadó 290 NB I-es meccsen 101 találatot jegyzett. Ferenczi később az angyalföldieknél megbízott edzőként és másodedzőként is dolgozott. A korábbi futballista az utóbbi években lefutotta a Szupermaratont és Ultrabalatont is.

