Körmend–Alba-rangadó következik

Rangadót játszik az Egis Körmend kosárcsapata az NB I.-es bajnokság 8. fordulójában. A piros-feketék vendége ezúttal az Alba Fehérvár együttese lesz szombaton 18 órától.

Nehéz meccs vár az Egis Körmend játékosaira szombaton este, hiszen a bajnoki tabella hatodik helyezettjét, az Alba Fehérvárt fogadják. A fehérváriak eddig négy győzelmet és három vereséget gyűjtöttek be. A Körmend ennél valamivel jobban áll, öt győzelme és két botlása momentán a negyedik helyre elegendő – a Falco, a Pécs és a Kecskemét mögött – a bajnoki pontvadászatban. A piros-feketék két vesztes mérkőzés után vannak, múlt pénteken Kecskeméten kaptak ki egy ponttal, e hét szerdán pedig a FIBA Európa-kupa negyedik fordulójában egy nagyszerű játékerőt képviselő dán csapattal szemben maradtak alul. Matthias Zollner, a vasi együttes vezetőedzője szerint a végjátékban nem volt elég koncentráció, ezért bukták el a mérkőzést.

– Alig volt különbség a két csapat között, bárhogy alakulhatott volna az végeredmény. A küzdelmes mérkőzésen, végig egálközeli volt a pont­állás, a végjátékban viszont a Bakken Bears felülmúlt bennünket. A meccs egyébként nagyon hasonlított a dániai találkozóra, annyi különbséggel, hogy most ellenfelünk volt határozott és pontos, és talán szerencsésebb is a mérkőzés hajrájában. Sajnos kevesen voltunk, ezért a rotációs lehetőségeink korlátozottak voltak, és megéreztük Jordon Varnado hiányát. Nem sok időnk maradt megemészteni a történteket, mert szombaton az Alba Fehérvárral igen fontos meccsünk lesz, igyekszünk javítani, mert sokat érhet az a győzelem – mondta a német származású vezetőedző.

Ferencz Csaba, a Körmend csapatkapitánya azt mondta, hogy levonták a tanulságokat az elmúlt két találkozóból, és újult erővel mennek neki az Albának szombaton este.

– Az utóbbi időben igen döcögős volt a játékunk, ráadásul kevesen is vagyunk, főleg magasember-poszton. Reméljük, hogy a héten betegeskedő Jordon Varnadóra már számíthatunk a szombati rangadón. A két elvesztett mérkőzés hibáit – amelyekből akadt jócskán – kielemeztük, és természetesen próbálunk javítani. A fehérváriakról tudjuk, hogy náluk is csaknem teljesen kicserélődött nyáron a keret, és azt is, hogy nagyon szervezetten játszanak. Rendkívül fontos mérkőzés áll előttünk, nem lesz elég a száz százalék. Számunkra fontos, hogy minden hazai meccset megnyerjünk, így nem csúszhat hiba a gépezetbe. A védekezés kulcsfontosságú lesz. Emellett az sem mindegy, hogy a jól kivédekezett szituációk után gyors támadásainkból tudunk-e pontokat szerezni. Nyerni akarunk, hogy ismét jó szériába kerüljünk – mondta a piros-feketék kapitánya.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Falco 5 5 – 433 -360 1.000

2. PVSK 6 6 – 553 -486 1.000

3. Kecskemét 5 4 1 419 -395 0.900

4. Körmend 7 5 2 587 -519 0.857

5. Atomerőmű 7 5 2 568 -517 0.857

6. Alba Fehérvár 7 4 3 634 -593 0.786

7. Debrecen 7 4 3 570 -566 0.786

8. Szolnok 7 4 3 539 -552 0.786

9. Oroszlány 7 3 4 522 -548 0.714

10. Kaposvár 7 2 5 528 -541 0.643

11. ZTE 7 2 5 542 -593 0.643

12. Sopron 6 1 5 425 -491 0.583

13. Szedeák 7 1 6 586 -656 0.571

14. Jászberény 7 – 7 512 -601 0.500