Körmend–Falco megyei rangadó

Megyei rangadóval folytatódik az NB I-es kosárlabda-bajnokság: a 10. forduló kiemelt meccsén szombaton 13 órakor az Egis Körmend a szomszédvár Falco-Vulcano Energia KC Szombathelyt fogadja (M4 Sport).

Két nemzetközi porondon is vitézkedő egyesület csap össze: a Falco a Bajnokok Ligájában, a Körmend a FIBA Európa Kupában szerepel. Az éllovas, címvédő szombathelyi alakulat nagyszerű formában van, kedden a komoly erőt képviselő francia Dijont verte nagy csatában (82-81). Mind a tíz NB I-es meccsét megnyerte – már 23 bajnoki óta veretlen. Ezzel beállította a Völgyi Péter–Patonay Imre által vezetett, bajnoki címig jutó 2009/2010-es ZTE rekordját.

A sárga-fekete gárda legutóbbi vereségét éppen a Körmend vendégeként szenvedte el, április 21-én 95-88-ra kapott ki. A Körmend remekül, négy győzelemmel kezdte a szezont, aztán mintha megtört volna a lendülete, a folytatásban már hektikusabban teljesített, hét győzelemnél, három vereségnél jár, harmadik a tabellán – de hazai pályán veretlen. A piros-fekete gárda az előző játéknapon rangadót bukott Zalaegerszegen (76-82), szerdán pedig Európa Kupa-meccsen a vendég lett Ventspilstől kapott ki (76-96). Legutóbb a tavalyi bajnoki döntőben találkozott a két rivális, azt a párharcot 3-0-ra nyerte a Falco.

– Nagyon jó együttes a Falco, ezt bizonyította az elmúlt hónapokban – vélekedett Matthias Zollner, az Egis Körmend vezetőedzője.– Együtt tudta tartani a bajnokcsapat magját, ez biztos alapokat jelentett, erre építkezett. Fontos rangadó következik, amelyet felfokozott hangulatban vár a csapat és a szurkolók is. A meccs kezdési időpontja nem szokványos, sőt nem is szerencsés, de ez nem csak nekünk lesz furcsa, hanem ellenfelünknek is. Szeretnénk meglepni riválisunkat, készültünk, meglátjuk, hogy ez mire lesz elegendő. A Falco kerete bő, edzőkollégámnak több variá­ciós lehetősége is van, ráadásul csapata rendkívül jó formában várja a megyei rangadót – a Bajnokok Ligájában a Dijon ellen aratott győzelem komoly fegyvertény. Számítunk szurkolóinkra, arra, hogy segítenek bennünket, ami plusz adhat nekünk, nem is keveset. Komoly erőbedobással kell játszanunk, mert ez a Falco nagyon erős légiósokat vet be, nem is beszélve az összeszokott magyar magról, amelyben több magyar válogatott játékos is van.

– Volt időnk ráhangolódni a Körmend elleni derbire – jelezte Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Rangadót játszunk, ennek megfelelően a fiúk tűzben égnek, senkit nem kell motiválni. Szeretnénk nyerni, de ez csak úgy sikerülhet, ha BL-szinten teljesítünk. Tudjuk, hogy ez a mérkőzés mennyire fontos a szurkolóinknak, értesültünk róla, hogy a 230 belépő pillanatok alatt elfogyott – szeretnénk örömet okozni nekik. A körmendi csarnokban mindig pokoli a hangulat, ezt tudnunk kell kezelni. Körmenden új csapat épült, már nem az az ellenfél vár ránk, amellyel tavaly versenyt futottunk a bajnoki címért. Ellenfelünk idén is minőséget képvisel, jól teljesít a nemzetközi porondon és az NB I-ben is, és főleg hazai pályán erős. Szerdán 35 percig remekül játszott a Vents­pils ellen is. Kemény, hajtós, feszült, kiélezett mérkőzésre számítok. Mindent beleadunk, a végsőkig küzdünk majd! Hiányzónk nincs.