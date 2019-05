Körmend–Sopron: eldőlhet a párharc

Pénteken este (18.00) akár el is dőlhet az Egis Körmend és a Sopron KC közötti NB I-es férfi kosárlabda-negyeddöntős párharc. Az első két mérkőzést megnyerték a piros-feketék, így már csak egy győzelemre vannak az elődöntőtől.

A harmadik mérkőzést rendezik pénteken este a rájátszás negyeddöntőjében. A Körmend–Sopron párharc három győzelemig tart, az állás 2-0 a vasiak javára. A piros-fekete együttes hazai pályán jelentős különbséggel – 32 ponttal – tudott nyerni, kedden pedig idegenben is behúzta a meccset, még ha komoly erőket is kellett mozgósítania. Sopronban mindössze egyetlen pont döntött Ferenczék javára, mert a házigazda nagyot hajrázott, jól játszott és az utolsó pillanatig küzdött. Különösen a Warner, Lemar, Gordon hármas tette jól a dolgát, bár a körmendi légiósokra sem lehetett panasz. Bradford és Hammonds is jól teljesített, a magyar magból pedig a

csapatkapitány, Ferencz és Csorvási tett sokat a győzelemért.

– Gondoltam, hogy nem lesz könnyű dolgunk Sopronban, a magabiztosan megnyert első hazai meccs ott már nem volt mérvadó. Nem kezdtünk jól, de a második negyedtől összeszedtük magunkat és nagyobb előny birtokába kerültünk. A második és harmadik etapban tudtunk némileg felülkerekedni. A Sopron viszont még így sem adta fel, nyílttá tette a találkozót az utolsó másodpercig, megmutatta, mire képes valójában. Szeretnénk lezárni a párharcot pénteken este, ennek megfelelően állunk a találkozóhoz. Ha nyerünk, lesz egy szusszanásnyi időnk, és talán kipihentebbek lehetünk az elődöntőre. De hangsúlyozom, még nem dőlt el semmi, nem vehetjük könnyelműen a harmadik mérkőzést sem. Kedden láthattuk, mit tud Sabáli edzőkollégám csapata – mondta Matthias Zollner, az Egis Körmend vezetőedzője.