Körmend–Sopron Mogyorósy Szilárd-emlékmérkőzés

Szombaton este 18 órától saját közönsége előtt is bemutatkozik az Egis Körmend kosárcsapata. A Mogyorósy Szilárd-­emlékmérkőzésen a Soproni KC lesz a piros-feketék vendége.

Ziga Mravljak, a Körmend vezetőedzője elégedett az eddigi munkával, véleménye szerint jó ritmusban fejlődik csapata.

– A koronavírussal nekünk is meggyűlt a bajunk, különösen akkor, amikor a komplett U20-as csapat karanténba került. Ennek következtében hat játékost és két edzőt nélkülöznünk kellett a felnőttek edzésein. Néhányan még keresik a szerepüket a csapatban, de szerencsére több tapasztalt játékosunk van, gondolok itt Fepura, Tóth Norbira, Travis Taylorra, Xavier Thamesre, ők példát mutatnak és mindenben segítik a többieket.

Az Egis Körmend az első edzőmeccsét a ZTE ellen játszotta, a találkozóra 14 játékos utazott el. A fiatalok közül is mindenki megkapta az esélyt, hogy bizonyítson. A második meccsre hazai pályán került sor a Szolnok ellen, ezen Mravljak vezetőedző várakozása felett teljesített a csapat, különösen védekezésben, a fiatalok közreműködésével. Utoljára kedden Oroszlányban meccselt a Körmend, bár győzelem lett a vége, ezúttal több hibával játszottak a Rába-partiak.

– A barátságos meccsek eredménye egyáltalán nem érdekel. Sokkal fontosabb az, hogy összerakjuk a csapat játékát, így a megbeszélt szabályok betartásán, a figurák gyakorlásán és pontosításán volt inkább a hangsúly. Védekezésben mással próbálkozunk, mint amihez a játékosok eddig hozzászoktak. Agilis csapatunk van, ehhez igazítjuk a védekezést is.

A felkészülés során voltak sérülések. Mócsán Bálint izomprobléma miatt hagyott ki pár napot, Ferencz Csaba viszont még nem tud teljes edzésmunkát végezni. A csapatkapitány sérülése nem annyira súlyos, mint ahogyan azt korábban gondolták, ezt egy MRI-vizsgálat támasztotta alá.

– Csabi keményen dolgozik, hogy mihamarabb visszatérhessen. Szükség is van rá, ezt a legutóbbi meccsen is láthattuk, megéreztük a hiányát. Most a Mogyorósy Szilárd-emlékmeccsre koncentrálunk, hogy utána mi lesz, egyelőre még bizonytalan. Mi bizakodóak vagyunk.