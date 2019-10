Körmendi bravúr Dániából

Nagy iramú és jó színvonalú meccset játszott az Egis Körmend a dán Bakken Bears otthonában. A piros-feketék hullámzó teljesítményt nyújtottak, de a végjátékra összeszedték magukat és győzelemmel debütáltak a rutinos dánok ellen a FIBA Europe Cup nyitányán.

Bakken Bears – Egis Körmend 81-87 (25-17, 19-23, 19-17, 18-30) Aarhus-Risskov, 1800 néző, FIBA Europe Cup, vezette: C. Stoica, M. Vecerskis, J. Jurcevic

Bakken Bears: Evans 11/3, Jukic 7/3, ONGWAE 19/9, Efianayi 5/3, Galloway 5 Csere: DIOUF 14/3, Laerke 5/3, DARBOE 9/9, Ortiz 6, Sahlertz – Vezetőedző: Mathias Bach

Körmend: TURNER 11, Oroszi 3/3, EDWARDS 17/6, VARNADO 23/6, Keller 5/3. Csere: FERENCZ 9/9, Taylor 6, Durázi-, Németh 1, Kastrati 12/3, Filipovic- Vezetőedző: Matthias Zollner.



Az eredmény alakulása: 3. perc: 5-5. 9. perc: 20-16. 16. perc: 36-31. 18. perc: 38-33. 23. perc: 48-40. 27. perc: 58-51. 33. perc: 63-63. 37. perc: 71-74.

Kipontozódott: Ongwae (40.)

Dániában, Aarhus nagyvárosban kezdte meg a idei FIBA Europe Cup sorozatot az Egis Körmend kosárcsapata. A piros-feketék már a mérkőzés előtt egy nappal megérkeztek, így a helyszínen két edzést is vezényelhetett csapatának Matthias Zollner vezetőedző.

Keller kezdte a pontgyártást a találkozón, a magyar válogatott csapatkapitánya mindjárt egy triplával mutatkozott be. A dánok is hamar felvették a ritmust, de közben Oroszinak is elsült a keze, egy újabb hárompontossal tartotta magát a Körmend. Keller szépségdíjas zsákolása után már kétszer annyi pontja volt a vasi együttesnek (5-10). De egy jó sorozattal egalizált a házigazda. Nagy iramot diktáltak a felek, ennek megfelelően hiba is volt bőven. Ongwae jelezte, hogy neki ez hazai pálya, második triplájával az előny már a Bakken Bearsnél volt (15-12). Egy-egy ellen jobbak voltak a dánok, és emberrel együtt dobták a hárompontost is. Keller hiányát megérezte a vendégcsapat, a centernek muszáj volt kényszerpihenőre mennie, mert igen gyorsan begyűjtött két személyi hibát. A negyed végére nyolc pont volt a hazaiak előnye (25-17).

A második negyed elején azonnal tíz pontra igazította a különbséget a házigazda. Labdaeladásokkal is segítette ellenfelét a Körmend, a dánok gyors indításokkal operáltak, és akcióikat rendre kosárral fejezték be. Lepattanók terén is jobb volt most a hazai együttes, nem sok lehetőséget hagyott a Zollner-csapatnak a palánkok alatt. A negyed derekán – hibái ellenére is – zárkózni tudott a Körmend (34-31). Lehetetlen helyzetekből is betaláltak a dán játékosok, Keller meg már négy faultnál járt és még nem volt vége ez első félidőnek. Varnado vállalta most magára a vezér szerepét, pontjaival már csak egy pont volt a differencia (41-40), de a Bakken három sikeres büntetővel még igazított az eredményen a nagyszünetre.

A második félidőt jobban kezdték a dánok, gyorsan átlépték az ötven pontot. Sokáig tíz pont környékén mozgott a különbség. A harmadik negyedet uralták a hazaiak, harmatosabb volt most a vendég.

A záró etapban aztán riadót fújt a körmendi kapitány, aki egy triplával adta meg az alaphangot, ehhez szépen jöttek Varnado pontjai. Ezzel mindjárt egyenlőt mutatott az eredményjelző (63-63). Palánk alatt továbbra sem bírt ellenfelével a Körmend, Keller sem mert négy hibájával brusztos helyzetekbe belemenni. Ennek ellenére megfordították az eredményt a vasiak. A pontállás egálközelben mozgott a negyed végéig. Varnado volt hidegvérű, de Diouf és Ongwae is betalált szorongatott helyzetből. De rögtön jött a válasz Edwardstól, aki megint a Körmend javára billentette az eredményt és ez már döntőnek bizonyult. Büntetőkkel ért véget a játék, hatpontos körmendi győzelemmel. Az eredmény nagy bravúr, még úgy is, hogy ennél jóval többet tud a Körmend.