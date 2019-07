Körmendi hírek

Sorsoltak a FIBA Europe Cup-ban, az Egis Körmend kosárcsapata a H csoportba került – még csak találgatni lehet, hogy ki lesz a vasiak ellenfele. Hammonds távozott a piros-feketéktől, Ziga Marvljak viszont visszatért.

Münchenben tartották meg a FIBA Europe Cup 2019/20-as kiírásának sorsolását. Az Egis Körmend NB I-es kosárcsapata selejtező nélkül, egyből az első csoportkörben csatlakozik a 32 gárda alkotta mezőnyhöz. A piros-feketék a H csoportba kerültek. Ide két olyan gárda is csatlakozik majd, amelyek a Champions League mezőnyében kezdik a nemzetközi szereplést.

A csoport első helyére érkezhet az orosz Nizhny Novgorod, a koszovói Z-Mobile Prishtina vagy a lengyel Legia Warszawa, a második helyre pedig a ciprusi Keravnos vagy a dán Bakken Bears. A Champions League mezőnyéből érkező két leendő ellenfél mellett az észt Tartu University vagy a finn Kataja Basket lesz a csoport negyedik szereplője, a selejtező eredményétől függően, míg az Egis Körmend a harmadik helyre kapott besorolást.

A selejtezőket október 2-án és 9-én rendezik, a csoportmérkőzések időpontjai pedig október 23. és 30., november 6., 13., 20. és 27.

Időközben kiderült, hogy Leyton Hammonds, a körmendiek korábbi légiósa Lengyelországba igazolt, az Asseco Arka Gdynia együtteséhez. A körmendiek szerették volna megtartani, folyamatosan kapcsolatban voltak az amerikaival, korrekt ajánlatot tettek, de Hammonds a lengyel klub szerződését fogadta el.

Érkezőt is bejelentett a klub, a korábban Körmenden másodedzősködő Ziga Mravljak visszatér a Rába-parti együtteshez. Mravljak Gasper Potocnikkal dolgozott a piros-feketéknél, most az Olimpia Ljubljanától érkezik Magyarországra. Hosszabb távra terveznek vele, szerződése egyelőre két évre szól. Feladata Matthias Zollner munkájának segítése lesz a felnőttcsapatnál, valamint az U20-as gárda mellett is dolgozik.