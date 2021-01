Körmendi vereség a FIBA Európa Kupa első játéknapján

Alulmaradt az Egis Körmend kosárcsapata az Iraklis BC elleni küzdelemben a FIBA Európa Kupa hollandiai csoporttornájának nyitónapján. A piros-fekete együttes rossz dobóformája is hozzájárult a szezon első nemzetközi vereségéhez.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Iraklis BC–Egis Körmend 94–76 (24–19, 26–23, 22–18, 22–16)

’s-Hertogenbosch, zárt kapuk mögött, férfi kosárlabda FIBA Európa Kupa, A csoport, vezette: G. Vitkauskas (litván), I. Matejek (cseh), S. Bittner (német).

IRAKLIS: SUGGS 15/6, HANLAN 23/9, Bowlin 9/3, Enechionyia 7/3, Kavvadas 7. Csere: Schizas 7/3, Ebanks 3/3, Filios -, Verginis 5, Tsairelis 11, Hatcher 4, Gkiouzelis 3/3. Vezetőedző: Stergios Kalyvas.

KÖRMEND: Thames 18/3, Takács K. -, Mócsán 15/9, DURÁZI 16/6, Taylor 10. Csere: Ferencz -, Mosely 4, Ireland 11, Tóth N. 2, Németh Á. -, Oroszi -. Vezetőedző: Ziga Mravljak.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9-6. 7. perc: 16-19. 16. perc: 35-31. 18. perc 42-35. 26. perc: 66-53. 28. perc: 68-55. 33. perc: 79-62. 38. perc: 87-74.

A FIBA Európa Kupa A csoportjának nyitómérkőzésén az olasz UNAHOTELS Reggio Emilia szoros mérkőzésen egy ponttal nyert a belga Belfius Mons-Hainaut együttese ellen (70-69).

A csoport másik két csapata, az Iraklis BC és az Egis Körmend összecsapására ezután, mégis szokatlanul korai időpontban, 15 órai kezdettel került sor.

Nem kezdte rosszul a találkozót a Körmend. Az első kosarat is a piros-feketék jegyeztették Thames jóvoltából, de a görög csapat is azonnal elkapta a ritmust, aztán hol egyik, hol másik fél volt eredményes. A negyed közepén vezetett az Iraklis (14-11), de egy jó sorozattal hamar fordított a vasi együttes (19-16). Az etap hajrája a görögöknek sikerült jobban, a csereként beálló Tsairelis állította be az első kisszünetre az eredményt (24-19).

Gkiouzelis triplájával indult a második negyed, aztán a sérüléséből felgyógyuló Schizas szerzett egy kettest, majd nyomban egy hármast is, ezzel jelentősebben megugrott a görög egység (33-24). A Körmend nem tudott ennyire gördülékeny lenni, rosszul dobott, de Thames azért meccsben tartotta a piros-feketéket. A 15. percre közelebb ért ellenfeléhez Ziga Mravljak csapata (35-33), ebben ismét Thamesnek volt nagy szerepe. Szép akciókat is mutatott a Körmend, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. Suggs, az Iraklis amerikai légiósa kivette a részét a pontgyártásból, az első negyedben megalapozott dobóteljesítményét átmentette erre a játékrészre is (39-33). Durázi remekelt a vasiaknál, egyedül is megoldotta a feladatot. Enechionyia hárompontosával ismét hét pontra nőtt a különbség (42-35). Az Iraklis NBA-t is megjárt újdonsült játékosa, Ebanks is beszállt a meccsbe. A nagyszünethez közelítve egy pont híján tízre rúgott már a görög előny (46-37), ezt Mosely kozmetikázta két hibátlan büntetővel. A görögök ponterősen támadtak ismét, de a lefújáskor Durázinak még volt egy tripla a tarsolyában (50-42).

Mócsán duplájára Hanlan rögtön egy triplával válaszolt, amint elkezdődött a második felvonás. De aztán megakadt a Körmend, nem úgy az Iraklis. Továbbra is dominált, sőt egy kicsit még rá is tett a görög együttes (61-46). Védekezésben is jobban teljesített a görög fél, a vasi csapat viszont sok helyet és lehetőséget hagyott az ellenfél sikeres dobásaihoz. Mosely pontjaival arasztolt ellenfele után a körmendi alakulat (66-52). Megtorpant a görög fél is, ez volt a Körmend szerencséje. Vasi lehetőség volt, pont kevésbé, elhamarkodott döntéseket hoztak a piros-feketék. De mentségükre legyen mondva, védekezésben valamelyest feljavultak.

Távolról próbálkozott a Körmend a záró etap elején, de ezúttal a biztos kezű Ferencz és Mócsán is hibázott, Bowlin viszont jól célzott a túloldalon. Látszott az Iraklis fölénye. A piros-feketék rossz dobóformája nagyban hozzájárult, hogy elszálltak a remények a fordításra és igazából a győzelemre is (81-64).

Szétesett a Körmend, nem értették meg egymást a játékosok. Rossz passzok, eladott labdák növelték a negatív statisztikai mutatókat. De aztán jött egy kisebb feltámadás, Mócsán és Durázi is betalált a triplavonaltól. Egy nagyon távoli Ebanks-hárompontos is jutott még a meccs végére, így teljes lehetett a görögök öröme. Magabiztosan, egy-két rövid periódust leszámítva végig vezetve nyert az Iraklis BC, amely rutinos, érett és nem utolsósorban komoly fizikai erőt mutató játékosokat vonultatott fel a találkozón. Ez a fölény megzavarta a körmendiek játékát, ráadásul nem is fogtak ki jó dobóformát ezen a meccsnapon a piros-feketék. A Körmend most már a belga Belfius Mons-Hainaut elleni találkozóra koncentrálhat, amely szerdán 18 órakor kezdődik.