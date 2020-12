Körmendi visszavágás

Megtört a jég, győzelemmel búcsúztatta az évet az Egis Körmend kosárcsapata. A piros-feketék fegyelmezett és kiegyensúlyozott játékkal öt ponttal nyertek az Alba Fehérvár ellen. Taylor kulcsembere volt a Körmendnek.

Az Egis Körmend kerete hiánytalan volt, és a fehérváraik edzője, Forray Gábor is számolhatott már két korábbi hiányzójával, Frank Turnerrel és Csorvási Milánnal. A Körmend élet-halál harcként fogta fel a találkozót, ez látszott az első másodperctől. Fegyelmezetten kezdtek Ziga Mravljak tanítványai. Ferencz Csabáé volt a felütés, a körmendi kapitány elegánsan sétált be egy ziccerrel. A fehérváriaknál Ahmad kezdte jól a meccset, a negyed közepéig hat pontot termelt. Taylor vállalt sokat magára, vezére volt a Körmendnek. Ahmad pontjaihoz Omenaka egy zsákolás után még tett kettőt, de összességében döcögős játékot mutatott az Alba. A 7. percre 11 pontra növelte előnyét a Körmend (19-8). Az etap hajrájában voltak bizonytalan megmozdulásai a hazaiaknak, de Thames bombatriplája rendezte a sorokat. Így ismét tíz volt a felek között a különbség. Az első kisszünetre Ahmad közelítette a pontállást (24-18). Egy látványos Curry-Vojvoda akcióval indult a második negyed. Hibákat vétett a Körmend, szerencséjére az Alba sem célzott túl pontosan. Davis többször könnyedén oldotta meg a feladatot a körmendi védők gyűrűjében, három pontra zárkózott a Fehérvár (26-23). Csorvási is pontokkal szállt be a meccsbe, majd Vojvoda jegyeztette a vendégek első tripláját. Mócsán elemében volt, azonnal válaszolt. Davis eredményes percei jöttek, a Körmendnél pedig továbbra is Mócsán volt a meghatározó. Taylor kapott sokat Ahmadtól, de minden nehézség ellenére komoly küzdelmet mutatott a házigazda. A nagyszünetre is maradt a körmendi vezetés (44-37).

Taylor szemfülességének köszönhetően növelte pontjait a házigazda a második félidő elején, de közben Vojvoda is jól célzott a triplavonaltól. Thames hárompontosával átlépte a félszázat a Körmend, mellette az Albának csak negyven pontja volt. Taylor továbbra is extrán teljesített, Takács pedig Vojvodát űzte biztató eredménnyel. Az etap közepére 15 pontos előny birtokába került a hazai csapat (55-40), de az Alba hamar közelebb tudott érni ellenfeléhez (55-47). Aztán Taylor harcolt nagyot Davissel, többnyire a körmendi nyerte a csatát. A piros-feketék tartották előnyüket a záró játékrészre (60-49). Davis és Curry tartották meccsben az Albát.

Thames negyedik hármasa úgy kellett a hazaiaknak, mint egy falat kenyér, így őrizte a viszonylag megnyugtató előnyt a házigazda (65-55). Öt perccel a találkozó vége előtt tíz ponton belülre került a Székesfehérvár (67-59), de aztán hamar visszaállt a differencia. Taylor mentett meg értékes labdákat. Ha többszöri próbálkozás után is, de kosárral fejezte be támadásait a házigazda. Ez döntőnek bizonyult, bár Curry azért még behintett egy triplát. Minden labdáért mentek a piros-feketék, az utolsó másodpercig küzdöttek a győzelemért, amit végül is úgy hoztak össze, hogy végig vezettek a találkozón. A Körmend győzelme megérdemelt, fizikálisan és mentálisan is sokat tettek a sikerért Ferenczék.

Jegyzőkönyv Egis Körmend–Alba Fehérvár 75-70 (24-16, 20-21, 16-15, 15-18) Körmend, zárt kapuk mögött, NB I-es férfi kosárlabda mérkőzés, vezette: Kapitány G., Tóth C., Söjtöry T.

Körmend: THAMES 16/12, Takács 1, MÓCSÁN 14/6, Ferencz 6, TAYLOR 22. Csere: Mosely 6, Durázi 6, Tóth N. 2, Németh Á. 2, Kiss M. –. Vezetőedző: Ziga Mravljak.

Fehérvár: Vojvoda 11/6, CURRY 22/9, Lukács –, DAVIS 12, Ahmad 11. Csere: Omenaka 2, Turner 8, Balsay –, Csorvási 4, Takács M. –. Vezetőedző: Forray Gábor.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 7-6. 7. perc: 19-8. 12. perc: 24-18. 18. perc 39-32. 24. perc: 48-40. 28. perc: 58-48. 35. perc: 65-57. 37. perc: 69-61.

Kipontozódott: Tóth N. (34.), illetve Davis (40.)

Kiemelt képünkön: A palánkok alatt Travis Taylor volt az úr, 22 pont, 14 lepattanó, 40 VAL-pont a mutatója