Korosztályos SZAK-siker – A Szombathelyi AK-Sportiskola asztaliteniszezője, Gergely Márk lett a legjobb

A Szombathelyi AK-Sportiskola asztaliteniszezője, Gergely Márk lett a legjobb magyar sportoló a Molnár János-emlékverseny U11-es korosztályában.

A BVSC-Zugló 24. alkalommal rendezte meg a Molnár János-asztaliteniszemlékversenyt, megyénket a Szombathelyi AK-Sportiskola képviselte az U11-es és U13-as korosztályban. A legkiemelkedőbb eredményt a kilenc­éves Gergely Márk érte el a két évvel idősebbek között, az U11-es mezőnyben. Selejtezőcsoportjából három győzelemmel és egy vereséggel második helyen jutott a főtáblára, a legjobb 32 közé. Márk óriási küzdelemben beverekedte magát a nyolcaddöntőbe, miután 3:2-re nyert ukrán ellenfelével szemben. Az igazi meglepetés ez­után következett, hiszen a hatodik kiemelt szlovák ellenfelét is legyőzte 3:0-ra, így a nyolc közé jutott. Végül az ötödik helyet szerezte meg, és ezzel a legjobb magyar versenyző lett ebben a korosztályban. Az U11-ben még Poór Balázs és Szarka Gábor indult. Poórnak nagyon nehéz sorsolása volt, két győzelemmel és két vereséggel csak a harmadik lett csoportjában, és kiesett. Szarka Gábor is harmadik lett a selejtezők során, egy győzelem mellett két vereséget gyűjtött be.

A következő versenynapon a három újonc mellett Horváth Gábor és Poór Patrik is asztalhoz állt az U13-as kategóriában. Az öt szombathelyi fiúból ketten vették sikerrel a csoportküzdelmeket, mindketten második helyen verekedték fel magukat a 64-es főtáblára. Horváth Gábor hullámzó teljesítménnyel, kétszer is 0:2-ről fordítva jutott tovább, Poór Balázs pedig az előző napihoz képest a feljavult játékának köszönhette továbblépését. A 32 közé már egyikük sem tudott bekerülni.