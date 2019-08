Kosarasok is vízen a kajakkenu élménytáborban

Az Egis Körmend kosárcsapatának keretéből hárman próbálták ki a vízi sportokat a Bereki Bárkás Egylet kajak-kenu élménytáborában. A két új légiós, Kerwin Roach és Jordon Varnado, valamint a körmendi nevelésű fiatal tehetség, Takács Kristóf is vízre szállt a Rába-parti kenusokkal.

A körmendi gyerekek már találkozhattak a piros-feketék két újonc légiósával. Az amerikai Kerwin Roach és Jordon Varnado vasárnap hajnalban érkeztek Körmendre, de máris mélyvízbe kerültek, hiszen a Bereki Bárkás Egylet felkérést elfogadva ellátogattak a kajak-kenu élménytáborba. A táborozók megtudhatták, hogy mindketten nagyvárosból költöztek Körmendre. Jordon a Tenesse állambeli Brownsvillben, Kerwin Houstonban élt. Szerződésük aláírása előtt csekkolták, hova igazolnak. Európában még nem jártak soha, így teljesen új számukra a közeg. Kerwin nem ismerte Magyarországot, Jordon már hallott róla, hiszen jó kapcsolatban van az Egis Körmend tavalyi légiósával, Desonte Bradforddal.

A két kosarasnak jók az első benyomásai Körmendről, és már magyar ételt is kóstoltak, mégpedig hortobágyi húsos palacsintát. Mindketten lelkesek, és természetesen sikeres szezonra számítanak, ami nem csak a saját pályafutásuk, hanem csapatuk számára is igen fontos. Bár a fiúk nem szeretik annyira a vizet, kajak-kenu táborról lévén szó, engedtek a gyerekek kérésének és motorcsónakoztak egyet a Körmendet kettészelő Rába folyón. Három magyar szót is megtanultak gyorsan a srácok: szia, igen, köszönöm. A kajak-kenus gyerekek a nap második felében sem maradtak élmény, vendég és kosaras nélkül. Takács Kristóf a piros-feketék korosztályos válogatottja a motorcsónak helyett a kenut választotta. Kristóf jó párszor fordult a vízi járművel a táborozók nagy örömére, akik rendkívül büszkék voltak, hogy egy hajóban evezhettek egyik kedvencükkel.