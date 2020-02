Kosárlabda: magyar– szlovén Eb-selejtező

A magyar férfi kosárlabda-válogatott a 2021-es Európa-bajnoki selejtező-sorozat nyitányán a címvédő Szlovéniát fogadja csütörtökön 18 órakor (M4 Sport) az Arena Savariában.

A kosárválogatott már kedden megérkezett Szombathelyre, igyekszik belakni – belőni – az Eb-selejtezőnek otthont adó Arena Savariát. A csütörtöki mérkőzést felvezető szerdai sajtótájékoztatón dr. Nemény András polgármester, Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány, Kalmár Attila, a szervező Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatója, Gráczer György, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ügyvezetője, valamint két válogatott játékos, Keller Ákos és Perl Zoltán vett részt.

Nemény András jelezte: a város mindig szívesen látja vendégül a válogatottat, hiszen Szombathelyen van egy remek csarnok, amelyet rendre lelkes, értő közönség tölt meg – nem mellékesen pedig több volt és jelenlegi Falco-játékost vonultat fel a nemzeti csapat. Ivkovics Sztojan hangsúlyozta, hogy egy komoly erőt képviselő csapatot fogad a válogatott – annak ellenére is, hogy az Európa-bajnok szlovénok két legnagyobb sztárja, a Dallas Mavericks csapatát erősítő Luka Doncic és a Miami Heat-ben szereplő Goran Dragic – akit a 2017-es Eb legjobbjává választottak – NBA-s elfoglaltsága miatt kihagyja mérkőzést. Az Eb-címvédő további játékosai ugyanis mind minőségi bajnokságokban edződnek, így többek között a török, a spanyol és az olasz ligában pattogtatnak. A szakember szerint az ellenfél nagyon erős, gyors, agresszív külső sorral rendelkezik, több jól dobó kosarasa is van – vagyis nagyon nehéz mérkőzés vár a magyar együttesre. Ugyanakkor legyen bárki is az ellenfél, a nemzeti csapat mindig a győzelemért lép pályára, így tesz most is. A keretben mindenki egészséges, bevethető. Ivkovics Sztojan reményét fejezte ki, hogy a Falco-, a Körmend-, a ZTE- és a Sopron-szurkolók megtöltik a csarnokot, és kiváló hangulat várja majd a két válogatottat. Perl Zoltán és Keller Ákos is egyetértett abban a kapitánnyal, hogy a csapat mindent el fog követni a győzelem érdekében. Felkészült, motivált, csapatként játszó együttes lép pályára Szlovénia ellen. Gráczer György azt reméli, hogy a keret négy Falco-játékosa az elmúlt időszak 18 Bajnokok Ligája-mérkőzésen szerzett tapasztalatával nagy hasznára lesz a válogatottnak. Kalmár Attila kiemelte, hogy a magyar válogatott 1994 óta rendszeres vendég Szombathelyen, sok emlékezetes meccset vívott már a vasi megyeszékhelyen. Elárulta, hogy a 3200 belépőjegy 200 darab híján elfogyott. A pénztár a mérkőzés napján 16 órakor kinyit.