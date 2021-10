Közel az újabb Eb-cím – Nagy formában van, sorra nyeri a futamokat Kiss Nobert

Spanyolországban folytatódott a kamionos Európa-bajnokság. Kiss Norbert ismét nagyszerű formában autózott – nagyon közel került pályafutása harmadik Európa-bajnoki címéhez.

Remekül indult a spanyolországi versenyhétvége a Révész Racing számára, ugyanis a csapat szombathelyi pilótája, Kiss Norbert volt a leggyorsabb a szombati időmérőn, így megszerezte az első rajtkockát. Az első futam rajtja is jól sikerült Kiss Norbert számára, és bár a német Sascha Lenz ott volt mellette, az első kanyarban a belső íven Norbi fordult be elsőként. A magyar pilóta folyamatosan növelte előnyét riválisával szemben, a harmadik helyen a német Jochen Hahn haladt. Az első háromnál a sorrend a leintésig nem is változott, így a Révész Racing versenyzője idei kilencedik győzelmét aratta.

– Remekül sikerült a rajt, mert bár mellettem haladt Lenz az élen, és trükkös a pálya eleje, de sikerült kivédenem a támadást. A folytatásban igyekeztem vigyázni a gumikra. Köszönöm a csapatnak a munkát, remekül beállították az autót – értékelt a verseny után Kiss Norbert.

A győzelem után a második, fordított rajtrácsos versenyen a nyolcadik helyről indulhatott Norbi. A német Steffi Halm rajtolt az élről, pozícióját tartotta is az első körben, miközben a magyar pilóta három ellenfelét is megelőzte – köztük a nagy rivális Lenzet is. Hahn műszaki gondokkal küzdött, visszaesett, így a harmadik körben már a negyedik helyen haladt Kiss Norbert. Az élen aztán német André Kursimot intette le a kockás zászló – Kiss Norbert végül a negyedik lett, újabb értékes pontokat szerezve.

Vasárnap leszakadt az ég Jaramában, így az időmérő edzést is nedves aszfalton kellett teljesíteniük a pilótáknak. A Révész Racing versenyzője a nehéz körülmények ellenére is gyors volt, ismét megszerezte a pole pozíciót. A vasárnapi első verseny esőben, sárga zászló mellett indult, hosszas várakozás után. Norbi komoly tempót diktált az élen, a spanyol Antonio Albacete és a cseh Adam Lacko haladt mögötte. Két kör után aztán megérkezett a zöld zászló, és csak Albacete tudta tartani a lépést a magyar pilótával, Lacko már tíz másodperc hátrányban volt. Féltávnál a spanyol is kezdett lemaradni, és végül Norbi négy másodperccel Albacete előtt ért célba, míg a harmadik Lacko lett. Kiss Norbert újabb győzelmével hatalmas lépést tett az összetett bajnoki cím felé.

– A rajtnál kint volt a sárga zászló, mert az a döntés született, hogy fő a biztonság egy ilyen nedves aszfalton. Nehéz volt, mert száradt a pálya, majd amikor felálltunk a rajthoz, leszakadt az ég. Albacete nagyon gyors volt mögöttem, és csak a verseny második felében tudtam leszakítani. Jó csapat, jó beállítás, újabb győzelem, nagyon boldog vagyok – mondta a verseny után Kiss Norbert.

A fordított rajtrácsos versenyben Norbi a nyolcadik helyről startolhatott, előbb Albacete, majd Lenz mellett is elment már az első körben. A pálya egyes részei felszáradtak, néhány kanyarban viszont még voltak nedves foltok. Az élen a francia Teo Calvet haladt, aki kicsit meglépett az üldözőktől. Három körrel a vége előtt a szombathelyi pilóta megelőzte Hahnt, akinek fekete füst jött az autójából, és folyamatosan csúszott hátra. Norbit végül ötödikként intették le, a versenyt Calvet nyerte.

Érdekesség, hogy Jaramában legutóbb 2015-ben rendeztek versenyt vizes pályán.

– Itt szinte sohasem esik az eső, ami nem baj, mert furcsa, érdes az aszfalt, érdekesen folyik rajta a víz: sok helyen tapad, máshol meg nagy pocsolyák alakulnak ki – fogalmazott a kétszeres Eb-győztes Kiss Norbert. – Szerencsére vasárnap ezt a feladatot is megoldottuk. Megnyertük például az időmérő edzést – ami kulcsfontosságú volt. Egy tizeddel végeztem a hazai pályán versenyző Albacete előtt, elsőként rajtoltam, és előtte is tudtam maradni. Jött mögöttem végig, közel is volt, de nem tudott megtámadni. Ha ő nyeri az időmérőt, ez valószínűleg fordítva történik, és én megyek mögötte. De jó az autó, jó a csapat, szereztünk újabb két győzelmet, és a keresztbeveréseknek köszönhetően már 46 pont az előnyünk, ami elég nagy, mivel az utolsó, olaszországi versenyhétvégén összesen 60 pontot osztanak.

Az összetett pontverseny élmezőnye: 1. Kiss Norbert (magyar/MAN) 228 pont, 2. Sascha Lenz (német, MAN) 182, 3. Adam Lacko (cseh/Freightliner) 179.

A 2021-es kamion Eb október 16-17-án az olaszországi Misanóban zárul.