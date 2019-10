Közel volt a bravúrhoz a Falco, de kikapott Zaragozában

A kosárlabda Bajnokok Ligája 3. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a spanyol élcsapat Zaragoza vendégeként kapott ki egyetlen egy ponttal – úgy, hogy a mérkőzés végén a győzelemért támadhatott.

A spanyol bajnokság 2. helyezettje fogadta a Falcót, a házigazda abszolút esélyesként lépett pályára. Még úgy is, hogy a vendéglátó az Euroliga-győztes spanyol Fran Vázquezt és a litvánok világbajnoki bronzérmesét, Renaldas Seibutist pihentette, nem nevezte a meccsre. De így is maradt a keretben montenegrói, argentin, német és spanyol válogatott. A Falcóba visszatérő Ron Curry viszont bemutatkozhatott régi-új csapatában.

Casademont Zaragoza–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 70-69 (14-16, 19-12, 20-20, 17-21).

Zaragoza, 6762 néző, Bajnokok Ligája kosárlabda-mérkőzés, vezette: Aunkrogers (lett), Yalman (török), Maciulis (litván).

Zaragoza: Alocen 9, Seeley 6, Radovic 14, Brussino 2, Justiz 8. Csere: Hlinason 12, Benzing 14/6, Garcia 2, Krejci -. Gonzalez 3/3. Edző: Porfirio Fisac.

Falco: Váradi 5/3, Perl 15, Benke 11/6, Filipovity 7/3, Reddic 12. Csere: Curry 6, Hooker 7/3, Washington 3, Lake 3, Bíró -. Edző: Gasper Okorn.

Az eredmény alakulása, 4. perc: 4-12. 11. perc:17-16. 15. perc: 23-23. 17. perc: 29-23. 20. perc: 33-28. 23. perc: 37-34. 26. perc: 43-42. 30. perc:53-48. 33. perc: 53-57. 36. perc: 61-61. 39. perc: 66-65.

A mozgékony, gyors Falco kapta el jobban a rajtot, a 2. perc elején 2-6-re vezetett. És a folytatásban is lendületben maradt a felszabadultan játszó szombathelyi alakulat. Jöttek a triplák, a forintos passzok, a jó megoldások a vendégektől (4. perc: 4-12). Kellett kis idő, mire a házigazda rendezte a sorait, szigorított a védekezésén – és elkezdte szedni a lepattanókat. Időközben Curry is játékra jelentkezett. Mindkét oldal szorgalmasan forgatta a keretét, de maradt az előny a magyar bajnoknál (9. perc: 12-16). Sőt – némi meglepetésre – a Falco megnyerte az első negyedet!

A második etap elején viszont átvette a vezetést az egyre erőszakosabban játszó Zaragoza (11. perc: 17-16). De nem roppant meg a vendég, a következő időszakban ugyanis váltott vezetést mutatott az eredményjelző. A Falco állta a sarat (15. perc: 23-23) – annak ellenére is, hogy sok dobást rontott, főleg távolról. A kihagyott helyzetekért azonban járt a büntetés. Gasper Okorn vezetőedző a 17. percben gondolta úgy, hogy maga köré gyűjti tanítványait (29-23). Benke második triplája jelezte, hogy nem adta fel a vendég. Már úgy tűnt, hogy teljesen eltünteti hátrányát a vasi alakulat, a játékrész hajrája azonban jobban sikerült a pontosabb, hatékonyabban lepattanózó spanyoloknak (20. perc: 33-28). De egészen jó első félidőt produkált, meccsben maradt a Falco.

Fordulás után is folytatódott a fej, fej melletti csata (23. perc: 37-34) – Hooker és Reddic ügyeskedett szombathelyi oldalon. Aztán rákapcsolt a Zaragoza, igyekezett leszakítani ellenfelét, de a Falco-játékosok rendre jó döntést hoztak a kiélezett pillanatokban. Olyannyira, hogy Filipovity pontjaival a Falco szinte eltüntette hátrányát (26. perc: 43-42). A roppant motivált, harcos Falco alaposan meglepte az esélyesebb Zaragozát.

Nehezen születtek a pontok, minden labdáért, helyzetért alaposan meg kellett küzdeni mindkét oldalon. De sok dobást, büntetőt is rontott a Falco, ezt kihasználva némi lépéselőnnyel fordulhatott rá a negyedik negyedre a házigazda (30. perc: 53-48). A záró etap elejét megnyomta a Falco, és ha egy kicsit jobban céloz, bőven átvehette volna a vezetést. De Benke büntetőivel így is fordított, majd jött Váradi triplája (33. perc: 53-57)! Rögtön időt kért a házigazda. Felváltva került a gyűrűbe a labda, őrizte néhány pontos előnyét a szombathelyi gárda – Perl szerzett fontos pontokat kiélezett pillanatokban. A közvetlen hajrának pedig egálról futottak neki a felek (36. perc: 61-61). Curry, majd Reddic talált be (61-65), de nem sokkal a vége előtt fordítani tudott a Zaragoza (39. perc: 66-65). Időt kért a Falco. Perl dobott duplát (66-67), betalált a házigazda is (68-67). Perl nem hagyta magát (68-69). 23 másodperccel a vége előtt a Zaragoza is időt kért.

Az időkérésről visszatérve ha nehezen is, de kosárral fejezte be támadását a házigazda (70-69). Maradt 10 másodperc, időkérés után hozhatta fel a labdát a Falco. De a Zaragoza még bőven faultolhatott, meg is tette, már nem engedte helyzetbe kerülni ellenfelét. Így egyetlen egy ponttal kikapott a Falco – nagyon közel volt a magyar bajnok a komoly bravúrhoz, az óriási meglepetéshez.