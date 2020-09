Kozma Gergő abbahagyta a kosárlabdát, más szerepkörben dolgozik a Körmendnél

Kozma Gergő abbahagyta a játékot, ettől a szezontól más szerepkörben – csapatvezetőként – dolgozik az Egis Körmendnél.

Kozma Gergő tavaly nyáron igazolt az Egis Körmend csapatához. Az akkor húszéves játékos az idény első felében sérült volt, később pedig Veszprémben volt kölcsönjátékon.

– Talán már a múlt évben is abbahagytam volna a játékot, ha nem kapom meg a lehetőséget itt Körmenden. Ezért nagyon hálás vagyok a klubnak. Korábban is leültem beszélgetni Ziga Mravljakkal a jövőről, hogy milyen lehetőségeim lehetnek a folytatásban. A vezetőedző semmit nem ígért, ami érthető, hiszen sokan vagyunk, bőséges a keret a csapatnál. De akkor még nem dőlt el semmi. Az új idény előtt aztán újra előkerült a jövőm kérdése.

A vezetőedző úgy látta, jó állapotban tértem vissza. De – ahogy fogalmazott – ezzel elég nehéz helyzetbe hoztam, mert még mindig fenntartotta a korábbiakat, miszerint nem tud nekem semmit ígérni. Ugyanakkor javasolta, hogy ha lehet, maradjak a csapat mellett, akár leendő edzőként. Szóba került, hogy elindulhatnék ezen a vonalon, akár szlovéniai gyakorlattal is. De én akkor már elkezdtem Szombathelyen a gazdálkodás és menedzsment szakot. Így jött az a javaslat, hogy ehhez is kötődhetne az itteni szerepvállalásom. Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, hogy játékoskarrier helyett más területen tevékenykedjek. Sok támogatást kaptam ezen a téren is, elhatározásomat megerősítették a klub és a tulajdonos képviselői is – mondta az újdonsült csapatvezető.

Gergő azért teljesen még nem mondott le a játékról, ha lesz rá lehetősége, alsóbb osztályokban még szívesen pályára lép.

Az új csapatvezetőről Hajba Ádám, a körmendi klub ügyvezetője is pozitívan nyilatkozott.

– Gergő munkakörébe tartozik a mindennapi feladatok megoldása, a klubvezetés és a csapat közti kapcsolattartás, valamint a játékosok problémáinak kezelése, csapatprogramok, utazások szervezése. Intelligens, ambiciózus fiatalemberről van szó, aki ismeri a körmendi közeget, a sportág belső világát, ráadásul tökéletesen beszél angolul, szóval teljes mértékben alkalmas erre a feladatra. Amúgy is szeretnénk, ha azok, akik esetleg nem tudnak játékosként megfelelő lehetőséghez jutni, maradnának nálunk és különböző területeken segítenék tovább a klub munkáját.