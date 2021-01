Közvetlen rivális a Körmendnél

Rangadóra készül az Egis Körmend kosárcsapata. Szombaton – az NB I-es férfibajnokság 18. fordulójában – 18 órától a DEAC lesz Ferencz Csabáék ellenfele a körmendi Városi Sportcsarnokban.

December elején találkozott egymással a Körmend és a Debrecen. Akkor nehezen dőlt el a találkozó: a rendes játék-

időn túl még kétszer öt perc kellett ahhoz, hogy győztest lehessen hirdetni. Az Egis Körmend végül négy ponttal tudott nyerni a cívisvárosban (83-87). A legutóbbi összecsapás óta a vasiak keretében változás történt. Távozott Xeyrius Williams, érkezett viszont Anthony Ireland, akinek jól sikerült a szerdai bemutatkozása. A PVSK elleni meccsen sorra osztotta a labdákat a társaknak és beszállt a pontszerzésbe is. A DEAC is kiegészült időközben, a korábban sérüléssel bajlódó Stefan Moodyra és Polyák Lászlóra is számíthat most már Kovács Adrián vezetőedző. A Körmend kilenc győzelemmel és öt vereséggel jelenleg a hatodik helyen áll, a Debrecen pedig mindössze egy sikerrel lemaradva követi vasi riválisát a bajnoki tabellán. Németh Ákos, a Körmend saját nevelésű játékosa győzelmet remél a szombati összecsapáson.

– Négy bajnoki meccset buktunk el decemberben, ez azért megrázta a csapatot. Most két győzelem után vagyunk, hazai pályán sikerült nyernünk az Alba és a PVSK ellen is. Ez nagyon jól jött, főként az önbizalom szempontjából. A DEAC komoly játékerőt képvisel, jól képzett játékosai vannak és csapatként is jól funkcionál. Bő egy hónapja találkoztunk velük, kétszeres hosszabbításban tudtuk kiharcolni a győzelmet. Azon a meccsen én hiányoztam betegség miatt, és akkor a Debrecen is tartalékosan lépett pályára. Szombat este tiszta lappal kezdünk, nem lesz könnyű, mert a DEAC a liga egyik topcsapata. Nehéz kiemelni egy-egy játékost, de az biztos, hogy az amerikai Moody és a szerb származású Drenovac előkelő helyen állnak a bajnokságban a dobott pontokat illetően. Persze rajtuk kívül ott van centerposzton a válogatott Tóth Ádám is, aki szintén meghatározó játékosa a debreceni csapatnak. Én azt remélem, hogy folytatjuk a jó sorozatot és hazai pályán is nyerni tudunk a Debrecen ellen.

Kiemelt képünkön: Németh Ákos a jó széria folytatásában bízik

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA