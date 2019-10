Kubai center érkezett a zöld-fehérekhez

Kubai centerrel erősített a Hungast-Haladás Szombathely extraligás röplabdacsapata. A hazája válogatottját is megjárt Daymara Lescay akár már ma pályára léphet a Jászberény elleni idegenbeli bajnokin.

Október elején nem teljes kerettel kezdte meg a bajnokságot a Hungast-Haladás Szombathely röplabdacsapata, még egy centert akartak szerződtetni. Nos, hétfő estére megérkezett a várva várt játékos – Kubából. Daymara Lescay Cajigal 27 esztendős, 184 cm magas, az érintőmagassága 308, a blokkmagassága 290 cm.

Bár akadnak a zöld-fehérek csapatában mások is, akik több-kevesebb ideig tagjai voltak a nemzeti válogatottjuknak – Vacsi Evelin, Cicic Marija, az osztrák Sophie Wallner, a Puerto Ricó-i Genesis Miranda és a kanadai Stephanie Lojen –, Lescay lett a legmagasabban jegyzett játékosuk; tagja volt a 2010-ben vb-12. helyezett kubai válogatottnak, de ott volt a 2014-es vb-n is, 2011-ből Pánamerikai Játékokról van ezüstérme, több érme a világbajnokságra kvalifikáló NORCECA (Észak-, Közép-Amerika és a karibi térség) bajnokságról, a 2015-ös világkupán pedig legjobb centerként különdíjat kapott. Lescay 2014-ig kubai klubcsapatokban játszott, 2011-ben ő lett a liga legjobb pontszerzője. Az utóbbi éveket perui klubokban töltötte, onnan is van bajnoki bronzérme. Viszont a Haladás lesz az első európai csapata.

– Szerencsésen alakult, hogy Daymara éppen Európa felé kacsingatott, mi pedig megtaláltuk a kapcsolatot hozzá. Gyakorlatilag már október 1-jén aláírtuk a szerződést, de a vízummal és a munkavállalási engedéllyel kapcsolatos eljárás eléggé hosszadalmas volt, ezért csak most tudott csatlakozni a csapathoz – mondta dr. Mucsi Péter, a Haladás röplabdaszakosztályának vezetője. – Csütörtökön a nemzetközi szövetségtől is megjött a még szükséges jóváhagyás, így a magyar szövetség elkészítette a játék-

engedélyét. Nincs semmi akadálya, hogy akár már pénteken pályára lépjen.

Mert pénteken este 19 órakor Jászberényben játszik bajnokit a Haladás – két forduló után mindkét csapat nyeretlen még.

– Az új centerünk hétfőn este érkezett meg, kedden már edzett, és meg is kezdtük a csapatba építését. Annyit elárulhatok, hogy univerzális játékos, több poszton is bevethető, így több lesz a variációs lehetőségem – mondta Leiszt Máté vezetőedző. – Egészen biztos, hogy erősödünk vele. De a Jászberény is erősödött tavaly óta, mindkét mérkőzését, a Vasas, illetve az UTE ellen 3:2-re vesztette el. Különösen a feladó átlójuk, a brazil Ventura nagyon ponterős. Ezen a héten kielemeztük az eddig mutatott játékunk pozitívumait és a hibák kijavításán dolgoztunk. Úgy érzem, tisztességgel felkészültünk, győzelemért utazunk Jászberénybe.