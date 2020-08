Kupameglepetések – Kiesett a Szentgotthárd, a Répcelak és a Kőszeg

Az országos labdarúgó Magyar Kupa első megyei fordulójában több előzetesen esélyesebbnek tartott csapat is elbúcsúzott.

Tíz mérkőzést vívtak a megyei Magyar Kupa első körében vasárnap. A megyei I-ben szereplő Rum csak büntetőkkel jutott tovább az egy osztállyal lejjebb szereplő Zanat-Haladás ellen. A Csákány elbúcsúztatta az egy osztállyal magasabban jegyzett Szentgotthárdot, csakúgy, mint a megyei II-es Táplán a megyei I-es Répce­lakot és a Nádasd (megyei II.) a Kőszeget. Tizenegyesekkel lépett tovább a Csepreg, a Király SE és a Rábapaty. A négy, nagy múltú csapat összecsapásán a Celldömölk a Büköt, a Sárvár pedig a Körmendet győzte le. Érdekesség, hogy a kupasorozat lebonyolítása változott az eddigiekhez képest. A legfontosabb, hogy ezentúl valamennyi fordulóban egymérkőzéses párharcok döntenek a továbbjutásról, korábban a nyolcad-, a negyed- és az elődöntőben oda-visszavágós rendszerben zajlott a küzdelem. A döntőnek 2021-ben is a Puskás Aréna ad otthont.

Zanat-Haladás VSE (II.)–Rum KSC (I.) 1-1 (1-0). – Büntetőkkel: 3-5. – Szombathely, Kondics utca, 100 néző, vezette: Bagoly.

A hazaiak nagyon jól kezdtek, az első húsz percben uralták a játékot, a vezetést is megszerezték, majd kicsit visszaesett a játékuk. Szünet után ismét elkapták a fonalat, több gólhelyzetet kidolgoztak, két kapufát is lőttek – a helyzetek alapján nyerhettek volna. Büntetőkkel a rumiak jutottak tovább. A vendéglátók dolgát két sérülés is nehezítette. Gólszerzők: Perger (9.), illetve Pásti (50.).

Csákánydoroszló KSE (II.)–Szentgotthárd VSE (I.) 4-2 (1-0). – Csákánydoroszló, 150 néző, vezette: Boda.

Szurkolóik lelkes biztatása mellett a jól futballozó hazai csapat megérdemelten győzött és jutott tovább.

Gólszerzők: Draskovics (27.), Támis (58.), Pesti (74.), Makai (87.), illetve Dancsecs (59.), Düh (90.).

Táplán SE (II.)–Répce­laki SE-Sport (I.) 36 4-2 (2-1). – Táplánszentkereszt, 150 néző, vezette: Bedi.

A Táplán rászolgált a győzelemre a szimpatikus benyomást keltő, fiatal répcelaki együttes ellen.

Gólszerzők: Pásztor 2 (22., 72.), Balázs (40.), Németh B. (46., 11-esből), illetve Tamási (28., 11-esből), Tokaji (67.).

Club Walnut Nádasd (II.)–Kőszegi Lóránt FC (I.) 2-1 (1-0). – Nádasd, 150 néző, vezette: Harcsár.

Kiegyenlített mérkőzésen a nádasdiak végig egyenrangú ellenfelei voltak a magasabb osztályban játszó ellenfelüknek – a jobb helyzetkihasználás döntött a javukra.

Gólszerzők: Tuboly 2 (8., 56.), illetve Csák (72.).

Jánosháza VSE (I.)–Csepregi SE (I.) 0-0. – Büntetőkkel: 1-3. – Jánosháza, 100 néző, vezette: Vass.

Küzdelmes mérkőzésen a rendes játékidőben nem bírtak egymással a felek. A tizenegyesek a vendégcsapatnak kedveztek.

Rábapatyi SK (I.)–Egyházasrádóci SE (I.) 2-2 (1-1). – Büntetőkkel: 5-3. – Rábapaty, 120 néző, vezette: Papp.

Izgalmas, küzdelmes mérkőzésen a játék képének megfelelt a döntetlen, bár az egyházasrádóciak a 92. percben meccslabdát hibáztak. Tizenegyesekkel aztán a rábapatyiak jutottak tovább. Gólszerzők: Csupor (7.), Dugovics (76.), illetve Paksi (22.), Lukács (87.).

Schott Lukácsháza SE (I.)–Vép VSE (I.) 2-3 (2-1). – Lukácsháza, 250 néző, vezette: Polgár.

Kimondottan jó iramú mérkőzésen a jó erőkből álló Vép ellen nagyszerűen helytállt a hazai együttes. A lukácsháziak végig nyílttá tudták tenni a találkozót, a vépiek azonban végül megérdemelten harcolták ki a továbbjutást.

Gólszerzők: Varga A. 2 (5., 42.), illetve Balikó 2 (36., 48.), Szalai (80.).

Király SE (I.)–Csörnöc Gyöngye-Vasvár (I.) 1-1 (1-1). – Büntetőkkel: 4-3. Szombathely, Király Sportlétesítmény, 100 néző, vezette: Kondor.

A Vasvár Horváth révén szerzett vezetést, de a 16 éves Nyári egyenlített, és a rendes játékidőben már több gól nem is esett. Jöhettek a büntetők, ahol a 18 éves Horváth Alex két vendégtizenegyest is megfogott, míg a szombathelyieknél senki sem hibázott.

Gólszerzők: Nyári (30.), illetve Horváth A. (17.).

Celldömölki VSE (I.)-Vulkánfürdő–Büki TK (I.) 2-0 (0-0). – Celldömölk, 300 néző, vezette: Szabó I. Z.

Már az első félidőben több helyzetet kidolgoztak a ­hazaiak, ám ekkor még kimaradtak a lehetőségek. Szünet után viszont két percen belül két hazai gól is született – ezzel eldőlt a továbbjutás. A celldömölkiek végig kézben tartották a mérkőzést és megérdemelten nyertek.

Gólszerzők: Pázsi (54.), Schimmer (55., öngól).

Sárvár FC (I.)–Körmendi FC (I.) 5-2 (2-0). – Sárvár, 200 néző, vezette: Talabér.

Végig a hazaiak irányították a játékot, a körmendiek elsősorban ellentámadásokkal kísérleteztek. A hazaiak győzelme ilyen arányban is teljesen megérdemelt.

Gólszerzők: Szabó R. 2 (51., 72.), Nagy D. (6.), Marsai (20.), Horváth K. (80.), illetve Sály (53.), Varga P. (87.).