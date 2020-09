Küzdött, de kikapott a Siófoktól az SZKKA

Az NB I-es női kézilabda-bajnokság 2. fordulójában a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia a vendég Siófoktól kapott nagy verést. A hazai csapat kispadjára nem ülhetett le Marosán György vezetőedző.

A Magyar Kézilabda-szövetség fegyelmi eljárást indított az SZKKA vezetőedzője, Marosán György ellen, aki így nem ülhetett le a kispadra a Siófok elleni meccsen. A tréner ugyanis az első fordulóban, a szeptember 4-én lejátszott Dunaújváros–SZKKA (24-23) bajnoki után élesen bírálta a játékvezetőket, minőség- és képességbeli hiányról beszélve. A szombathelyi csapatot Gódor Mihály kapusedző, másod­edző irányította szerda este. A nemzetközi szinten is magasan jegyzett Siófok lépett pályára esélyesként, ennek megfelelően három hazai, kisebb sérüléssel bajlódó kulcsember – Biljana Bandelier, Mayer Szabina és Orbán Adrienn – is pihenőt kapott.

Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Siófok KC 26-36 (12-16). – Szombathely, Aréna Savaria, 700 néző, NB I-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Fekete T., Tóth D.

SZKKA: Tomasevic – Varga N. 7, Agbaba 1, Horilska 2/2, Pődör R. 3, Horváth P. 4, Wald 1. Csere: Csapó (kapus), Virág 3, Szendrei 2, Bíró 1, Franka 1, Kulcsár, Pődör B. 1, Kozma, Győri. Megbízott edző: Gódor Mihály.

Siófok: Szikora – Such 1, Jezic 3, Tomori, Pena 3, Kobetic 6/2, Aoustin 2. Csere: Eckerle (kapus), Snelder 1, Kiss N. 4, Niombla 2/2, Böhme 7, Hársfalvi 2, Horacek 5/1. Edző: Bent Dahl.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2-3. 11. perc: 6-5. 18. perc: 9-11. 28. perc: 11-14. 37. perc: 15-22. 43. perc: 17-27. 55. perc: 24-34.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/5.

Motiváltan kezdett az SZKKA, tartotta a lépést ellenfelével (6. perc: 2-3). Olyannyira szervezetten kézilabdázott, hogy meg is lepte a Siófokot. Így a remek formának örvendő Varga Nikolett góljaival rövid időre megszerezte a vezetést is (11. perc: 6-5). A folytatásban felváltva estek a gólok. Próbált sebességet váltani a vendég, át is vette az irányítást, de nagyon nem tudott meglépni (18. perc: 9-11). Időkérés után viszont higgadtabb, pontosabb játékra váltott. A hazai kispad is időt kért. De ekkor már belelendült a Siófok – Tomasevic védéseire, Pődör Rebeka góljaira volt szükség, hogy látótávolságban tartsa ellenfelét az SZKKA. A szünetben így is négy góllal vezetett a vendég.

Váltott gólokkal kezdődött a második félidő – hazai oldalon Horváth Petra volt elemében. Múltak a percek, egyre nyílt az olló. És kezdett korán eldőlni a mérkőzés sorsa (37. perc: 15-22). Nem bírta tartani a lépést az SZKKA, nem tudott komoly ellenállást kifejteni – tetszés szerint lőtte góljait a vendég (43. perc: 17-23). Egyébként mindkét edző igyekezett minden játékosának lehetőséget adni. Az utolsó negyedórában már a különbség mértéke volt kérdéses – a Siófok 10 góllal nyert.