Légiós körkép Körmenden – Szusszantak egyet, de már készülnek a szezon nehezebb részére

Mindenki legyőzhető – vallják az Egis Körmend légiósai, akik nem csak a pályán küzdenek egymásért, a hétköznapokban is jól kijönnek, és gőzerővel készülnek a szezon hátralévő, nehezebb részére.

Spinning-edzésről érkezve elsőként Travis Taylor szólalt meg, aki úgy érzi, jó szezont fut csapata, bár volt pár vesztes meccs, amelyet azért meg lehetett volna nyerni.

– A magyar bajnokságban és a FIBA-kupában szerepeltünk párhuzamosan, ami nehéz volt mindannyiunknak. A hibáinkat mindig próbáltuk korrigálni, tanultunk belőlük. Számomra a Paks volt a legnehezebb ellenfél, rendkívül jó kezdő ötöse van, ráadásul magasak és erősek is, emellett jól lehet rotálni a csapatukat.

A játékosok közül a DEAC-os Tóth Ádám fizikalitása, az oroszlányi Milivoje Bozovic kizárásai és lepattanószerzései, a paksi Lóránt Péter pedig képességei miatt volt Travis számára komoly ellenfél.

– Szerintem áprilisra érjük el a csúcsformánkat, pontosan akkorra, mikor jön a bajnoki rájátszás. Keményen dolgoztunk az idény első felében, ezért jól jött egy kis pihenő mindenkinek. A feleségem, Coco Bécsben született, így ott töltöttünk el néhány napot, és voltunk Budapesten is. Inkább kirándulások voltak ezek, mintsem nyaralások. Van egy kutyám, egy border collie, úgy hívják, Simba, rá is több időt tudtam szánni az elmúlt napokban. Mindig jobbak és jobbak akarunk lenni. Szerintem az a legfontosabb, hogy magunkat győzzük le, és elérjük teljesítőképességünk határait, akkor bárkivel küzdünk meg, nyerni fogunk.

Justin Edwards is pozitívan értékelte az eddigi hónapokat. A piros-feketék kanadai légiósa úgy véli, a Pécs volt a legkellemetlenebb ellenfél, hiszen oda-vissza megverte a körmendi csapatot. A mezőnyből a debreceni Stefan Moody és a pécsi Chris Smith teljesítményét emelte ki.

– Csakúgy, mint Travis, én is Budapestre utaztam pár napra a szünetben, de nem volt semmi extra, inkább pihenéssel töltöttem az időt. Márciusban újra jön a barátnőm, ami sokat jelent nekem, és bízom benne, hogy sikeres szériánk lesz tavasszal is. Úgy érzem, a második helyet tartani tudjuk az alapszakasz végére.

Frank Turner, az Egis Körmend játékmestere hazautazott Atlantic Citybe február elején, főként azért, mert műtét várt hároméves kisfiára, Royalra.

– Ahhoz már hozzászoktam, hogy a tágabb családomtól távol vagyok, de mióta megvan a fiam, nehéz elviselni, hogy a közvetlen családtagok is messze vannak tőlem az év nagy részében. Napi kapcsolatban vagyunk, ez segít, és szerencsére a kisfiam is jó van már.

Frank szerint a lett Vent­spils volt eddig a legkomolyabb ellenfél, a játékosok közül pedig a szolnoki Darwin Davis, a falcós Perl Zoltán és a debreceni Stefan Moody teljesítménye tetszett neki a legjobban.

– Hogy mi várható a bajnokságban? Nehéz megmondani előre, de egy alaptétel biztosan van, mindenki legyőzhető.

Ez az első profi szezonom Európában – folytatta a körmendi szurkolók egyik kedvence, Jordon Varnado –, azt hiszem, eddig nem sikerült rosszul, jöttek az eredmények. Én is úgy gondolom, hogy a Ventspils volt a legjobb csapat, amellyel megküzdöttünk. A játékos ellenfelek közül pedig a Bakken Bears kosarasa, Ryan Evans okozta nekem a legtöbb gondot és fejtörést. A szünetben hazamentem Memphisbe, a családommal és a barátaimmal voltam, és ellátogattam régi iskolámba is. Sokan érdeklődnek, hogy mi van a kezemmel, szerencsére azt mondhatom, aggodalomra semmi ok, minden rendben, várjuk a kezdést. A rájátszásra szeretnénk megtartani az előkelő második helyet.

Múlt hét végén már munkába állt az Egis Körmend új légiósa, Wesley Person, aki a koszovói Erjon Kastratit váltotta a csapatnál.

– Körmendről és az itteni csapatról nem tudtam semmit. Zollner edző küldött előzetesen néhány videót, hogy nézzem meg, mire számíthatok. Ilyen rövid idő után is látom, hogy itt keményebb munka folyik és magasabb is a szint, mint korábbi csapatomnál, Chilében. Bár ott is nagyon szeretik a kosárlabdát az emberek – 2500 fős táborunk volt ott –, ez azért más közeg. Azért jöttem el Chiléből, mert nem jutottunk be a rájátszásba, így tökéletes volt számomra az időzítés és ez az európai lehetőség, ami nagy vágyam volt mindig. Én is kisvárosban nőttem fel, így ezt a hangulatot hamar megszokom. Van egy kisfiam, aki egyéves, azért ő hiányozni fog. Szeretném, ha jól sikerülne a bemutatkozásom, én mindent meg fogok tenni a jó szereplésért – mondta Wesley, akit hamar befogadtak a csapattársak a piros-fekete együttesnél.

És hogy milyen összetartó csapat a körmendi, abból is látható, hogy Taylor, Varnado és Edwards is ott voltak a Magyarország–Szlovénia válogatott meccsen Szombathelyen, amelyet röviden és mosolyogva csak így kommentáltak: Fepu, yes!