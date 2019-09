Legyőzte a Falco KC a lett BL Ventspils együttesét

A kosárlabda Bajnokok Ligája második selejtezőkörének első mérkőzésén a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely legyőzte a lett Ventspils gárdáját – 6 pontos előnnyel utazhat a visszavágóra.

A BL első selejtezőkörében a Falco nagy csatában jutott túl a román Oradea együttesén – a romániai visszavágón hosszabbítás után fejeződött be. A lett rekordbajnok, a nemzetközi porondon az elmúlt időszakban sűrűn megfordult Ventspilsnek az első körben nem kellett pályára lépnie, most csatlakozott a sorozathoz. Komoly nyomás van a csapatokon, hiszen a párharc győztese kvalifikálja magát a BL főtáblájára. A sárga-feketéket ismét szinte telt ház, remek hangulat fogadta az Arena Savariában.

Őrült tempóban kezdtek a csapatok, a rohanós játék a Falcónak feküdt jobban (3. perc: 5-2). Ráadásul több lett támadást is kivédekezett a házigazda. Érdekesség, hogy az első kilenc hazai pontot mind Reddic termelte. Aztán belelendült a Ventspils is, felváltva került a gyűrűbe a labda, ekkor már felváltva vezettek a felek. A vendégek szorgalmasan dobáltak távolról, a Falco viszont nem volt veszélyes a triplavonalon túlról. Lake két látványos zsákolással szállt be a meccsbe. A küzdelmes első negyedet végül egyetlen ponttal nyerte meg a Falco. Dudaszós lett tripla nyitotta a második etapot. Aztán annyira rákapcsolt a házigazda, hogy néhány lerohanás után a lett kispad kénytelen volt időt kérni (13. perc: 22-20). Változott is a játék képe, gördülékenyebb támadásokat vezetett a folytatásban a Ventspils. Most a hazai szakmai stáb szakította meg a játékot. Fej, fej mellett haladtak a csapatok, hazai oldalról Perl kapta el nagyon a ritmust, és szerzett fontos pontokat nehéz pillanatokban (18. perc: 32-28). A félidő hajráját kegyetlenül megnyomta a Falco, nem tudta tartani a lépést a Ventspils – ráadásul behullott az első hazai tripla, a 39. percben, az 5. kísérletből, Washington volt eredményes. Végül 9 pontos előnnyel vonulhatott nagyszünetre a sárga-fekete gárda (20. perc: 39-30).

Fordulás után sem lassult a tempó. És lendületben maradt a házigazda, villámgyorsan tíz pont fölé növelte az előnyét (22. perc: 47-32). Az időkérésből jól jöttek vissza a lettek. De aztán a Falco visszaverte a rohamokat, nem engedte ki a kezéből az irányítást. Csak a triplákkal volt némi gond. Ettől függetlenül a vendég keményen harcolt, és látótávolságban tartotta ellenfelét (27. perc: 53-41). Mindkét oldalon tiszta helyzetek maradtak ki, egyre többet hibáztak a csapatok. A roppant szigorúan védekező, támadásban pedig pontosabbnak tűnő Ventspils csendesen elkezdte faragni a hátrányát. Benézett tíz pont alá. A harmadik etapot viszont Benke dudaszós triplája zárta (300. perc: 57-45).– így ismét 12 pontra nőtt a különbség. Ám a negyedik negyedet 6-0-val kezdte a vendég, Perl törte meg a hazai gólcsendet (32. perc: 59-51). És a hazaiak nagy szerencséjére Perl lendületben maradt – 20. pontja után kért időt a Ventspils (34. perc: 66-56). A folytatásban a Ventspils igyekezett zárkózni, a Falco pedig foggal, körömmel őrizte tíz pont körüli előnyét. A Ventspils tűnt higgadtabbnak a hajrában (38. perc: 69-65). Kőkeményen játszott a Ventspils, nem volt könnyű dolga a Falcónak. De nem hagyta magát a házigazda. Az utolsó perc 75-65-ös hazai vezetésről kezdődött. Végül nyert a Falco, de „csak” 6 pont maradt a fórjából.

A visszavágót vasárnap (18.00) rendezik Lettországban.