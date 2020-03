Legyőzte az Ikervár az Uraiújfalut, a Csákánydoroszló pedig a Nádasdot verte el

A 18. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság – zárt kapuk mögött léptek pályára a csapatok. A következő hetekben a koronavírus-járvány miatt bizonytalan ideig szünetel a pontvadászat.

Északi csoport

Szeleste-Pósfa–Elektromol Spari 0-2 (0-0). – Szeleste, zárt kapuk mögött, vezette: Mórocz Gy.

Szeleste-Pósfa: Kovács M. – Németh B., Tóth B., Pomper, Fülöp, Földi, Pethő, Szabó B. (Nagy D.), Varga M., Könczöl, Nagy Z. (Kovács A.).

Spari: BIRÓ – NEUBAUER, PADOS, TÓTH A., SIPOS, GRUBICK, DANCS, FRITZ (BARBALITS), IMRE, NÉMETH V., NÉMETH R.

Gólszerző: Neubauer (2).

A mérkőzés alapján gólokkal kellett volna nyernie a hazai csapatnak, ám a sok kihagyott helyzet a meccs végén megbosszulta magát. Ugyanis a Szeleste védelme a hajrában, a 88. és 92. percben is kapitulált.

Mersevát–Bozsok 0-0. Mersevát, zárt kapuk mögött, vezette: Bedi T.

Mersevát: TÓTH Á. – Molnár G., Sztojka (Takács), Gönye, Nyári (Tétry), Orbán Gy., Orbán B. (Németh G.), Dénes (Nagy T.), Gáncs, Czupor, Nagy Á.

Bozsok: Miklós – Kratochwill, Hankó, Németh D. (Iker), Pál (Horváth Á.), Dévényi, Marti, Kovács P., Szalai (Rapi), Könye (Mészáros), Kiss M.

A tabellán elfoglalt helyezésnek megfelelően támadólag léptek fel a vendégek, kihagyott helyzetekből jutott is nekik bőven, de gólt nem tudtak szerezni. A hazaiak kapusuknak és a szerencsének is köszönhetően végül otthon tudták tartani az egyik bajnoki pontot. A gólszerzéssel azonban ezúttal is adósak maradtak.

Pecöl–Söpte 0-0. – Pecöl, zárt kapuk mögött, vezette: Talabér N.

Pecöl: Takács – Pálfi (Both), Bakonyi, Kurucz, Szemes, Varsányi, Oszkó, Farkas A., Németh Á., Németh I., Horváth B.

Söpte: Gombor – Nyul, Kiss K., Pusker, Kovács E., Kertes, Molnár B., Németh G. (Horváth P.), Varga A., Németh B. (Pungor), Takács.

A jó iramú, küzdelmes mérkőzésen megérdemelten szerzett pontot a házigazda. A második félidőben tizenegyest rontott a hazai gárda – ennek ellenére sem esett vissza a játéka. A pecöli csapatban minden futballista jó teljesítményt nyújtott.

Ikervár–Uraiújfalu 3-1 (0-0). – Ikervár, zárt kapuk mögött, vezette: Polgár T.

Ikervár: KOMÁROMI – Belegrai, Hullmann, Vincze, Dobson, Dobány, Németh P., Döbrente, Schimmer, Németh R., Varga M.

Uraiújfalu: Harcsár – Varga Zs., Gáspár, Gallen, Tóth D., Agg (Kollárits), Keszei R., Farkas A., Pungor, Keszei T., Németh I.

Gólszerzők: Döbrente (2), Dobson, ill. Agg.

Kiállítva: Vincze (79., Ikervár).

Férfias küzdelmet vívtak a felek. A tartalékosan – többek között beugró kapussal – pályára lépő házigazda a mérkőzés összképe alapján megérdemelten nyert. Nem utolsósorban azért, mert jobban jött ki a meccs fordulópontjaiból: például a vendégek elhibázták, a hazaiak viszont belőtték a tizenegyest.

Alsóújlak–Kemenesalja 2-0 (0-0). – Alsóújlak, zárt kapuk mögött, vezette: Bíró O.

Alsóújlak: Gábor – Kaposi (Hancz), Varga K. (Varga N.), Pados (Papp A.), Varga Á., Gampel Dá., Farkas M., Ódor, Kántor, Nagy Z. (Gampel Do.), Varga R.

Kemenesalja: Patyi – Szakály (Lőrincz M.), Bodor, Szakál E., Őri, Lőrincz G., Szakál M., Czöndör, Kolompár (Horváth X.), Erdélyi, Varga R. (Ölbei).

Gólszerzők: Varga K., Pados.

Jó iramú, kemény és küzdelmes mérkőzést vívtak a felek. A szervezett hazai csapat jó helyzetkihasználással rukkolt elő, ráadásul a második félidőben erőnlétileg is ellenfele fölé nőtt. A kifejezetten színvonalas játékvezetés mellett megérdemelt alsóújlaki győzelem született. A hazai csapatban mindenki jó teljesítményt nyújtott.

Zanat–Sé 0-2 (0-1). – Szombathely, zárt kapuk mögött, vezette: Samu Cs.

Zanat: Kalmár – Németh P., Németh B. (Iszak), Horváth G., Kiss Z., Szalay, Pörge (Horváth M.), Tóth Zs., Szabó B., Bakucz (Szabó Z.), Janek.

Sé: Földi (Dávid) – Szalay, Tóth F. (Elekes), Séfer, Kovács K. (Bogyai), Muzsai, Farkas P., Fichtacher, Romsics (Haraszti), Kámán, Sümegi (Deutsch-Szalai).

Gólszerzők: Sümegi, Kámán.

A hazai csapat kezdeményezte a kialakult egészségügyi helyzet miatt a halasztást, de végül játszani kellett. A mérkőzésről érdemben nem lehet nyilatkozni, hiszen kritikán aluli teljesítményű játékvezetői hármas ténykedett a találkozón, mindennel foglalkoztak, csak a játékvezetéssel nem… Többek között elmaradt hazai tizenegyesek és egy elvett szabályos gól borzolta a kedélyeket hazai oldalon. De a legnagyobb problémát érdekes módon a kapu mögött szabályosan melegítő játékos okozta a bírónak. Csak egy csapat nyerhetett… Illetve az is kiderült, hogy a szövetség által kiszabott eltiltások sem érvényesek azonos mértékben minden csapatra.

Ölbő–Sitke 0-3 (0-1). – Ölbő, zárt kapuk mögött, vezette: Sály K.

Ölbő: Gecse – Nardai, Rabi, Tóth G., Sipos (Milkovics), Németh Z., Farkas B., Fehér, Csizmazia (Kovács T.), Marton (Bognár), Kalányos.

Sitke: Viczmándi – Imre Gá., Török (Bagoly), Gyürü, Papp B. (Rácz), Poós, Tóbiás (Hantó), Imre Ge. (Molnár Á.), Kelemen B., Horváth G., Németh M.

Gólszerzők: Kelemen B. (2), Poós.

Megérdemelten nyerte meg a mérkőzést a vendég.

Gérce-Vásárosmiske–Gencsapáti 4-4 (2-0). – Gérce, zárt kapuk mögött, vezette: Sebesi P.

Gérce-Vásárosmiske: Fehér – Komáromi A., Németh T., Máthé, László, Komáromi Z. (Glavánovics), Mórocz, Pethő (Sali G.), Sali Z., Vamper, Kövesdi.

Gencsapáti: Tóth Á. – Horváth Á. (Tóth B.), Petrőczi, Janzsó, Fogl, Domján (Németh T.), Bokor, Egyed, Szigetvári, Tar, Mester.

Gólszerzők: Vamper (3), Komáromi A., ill. Tar, Fogl, Janzsó, Bokor.

Hetven percig egy biztosnak látszó győzelmet hagyott veszni a házigazda, ugyanis az utolsó húsz percben négy gólt is rúgatott az amúgy lelkesen küzdő ellenfelével. De a vendégek összességében megérdemelten vitték el az egy pontot a gércei pályáról.

Déli csoport

Csákánydoroszló–Nádasd 4-1 (2-0). – Csákánydoroszló, zárt kapuk mögött, vezette: Molnár T.

Csákánydoroszló: Szőke (Baba) – Sárközi, Horváth P., Draskovics (Szakály), Kardos, Horváth Á., Tóth N., Nagy M., Lónai (Horváth M.), Biczó (Dudás), Horváth Z.

Nádasd: Rejtli – Azanger, Pálmai, Kalamár, Meskó M., Tuboly, Gorza (Varga K.), Szakály, Marton (Urbán), Németh M., Doktor I.

Gólszerzők: Nagy M. (2), Lónai, Kardos, ill. Varga K.

A hazai csapat szervezettebben, taktikusabban futballozott ellenfelénél, jobb döntéseket hozott a kapu előtt, teljesen megérdemelten nyert. A csákányi együttesben mindenki jó teljesítményt nyújtott – és jár a gratuláció az ezúttal nyolc gólig jutó ifjúsági csapatnak is.

Tanakajd–Rábatótfalu 3-2 (3-0). – Tanakajd, zárt kapuk mögött, vezette: Szabó III. Z.

Tanakajd: Marcz L. – Marcz G. (Németh B.), Svób, Pál, Kalmár, Filakovszky, Marcz M., Fábián (Varga M.), Preiczer, Pintér, Kölkedi (Könczöl).

Rábatótfalu: Gongola – Keresztúri, Náricza, Domján Dá. (Klujber), Szakács, Balázs, Sütő, Domján Do., Kóczán (Erős), Anderkó M. (Anderkó G.), Németh D. (Mikos).

Gólszerzők: Kölkedi (2), Pintér, ill. Erős, Anderkó G.

Az első félidő a hazaiaké volt, a második viszont a vendégeké. Szoros lett a mérkőzés hajrája, de a helyzetek száma alapján a tanakajdi győzelem összességében megérdemelt.

Viszák–Tápláni KSK 3-4 (1-2). – Viszák, zárt kapuk mögött, vezette: Németh T.

Viszák: Tarafás – Dezső, Agg M., Pungor, Novák, Horváth J., Szabó P., Agg R., Agg A., Seres, Vass.

Tápláni KSK: Farkas G. – Stieber, Orsós, Borbás, Káldi I., Németh B., Horváth R., Rajzinger, Jantos, Seper, Schindler (Gombos).

Gólszerzők: Szabó P. (2), Horváth J., ill. Borbás (2), Németh B., Rajzinger.

Felsőcsatár–Szentpéterfa 0-1 (0-0). – Felsőcsatár, zárt kapuk mögött, vezette: Farkas G.

Felsőcsatár: Neubauer – Czlenner (Veres), Horváth L., Varga P., Podlaviczki, Krancz, Kopácsi (Cobzaru), Schmalzl (Böhm), Tieber, Pehr, Simon (Terentii).

Szentpéterfa: Páll – Török, Wágner K. (Kovács B.), Gaál, Garger, Farkas H., Wágner R. (Keringer), Wágner Sz. (Tóth Sz.), Jurasits, Frányi (Hoós B.), Hoós Á. (Homor).

Gólszerző: Farkas H.

Kiegyenlített, küzdelmes mérkőzést vívtak egymással a csapatok. A kapuk ritkán forogtak veszélyben, a két fél kioltotta egymás támadójátékát. A vendég a hosszabbításban egy szerencsés találattal végül elvitte a három pontot. A mérkőzés összképe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

Őriszentpéter–Gyöngyöshermán-Szentkirály 2-3 (2-0). – Őriszentpéter, zárt kapuk mögött, vezette: Busi L.

Őriszentpéter: Szukics – Kósa L., Kósa N., Ponácz, Horváth R., Sály, Gerencsér (Mihályka), Szép, Kovács R. (Horváth Cs.), Joó, Horváth A.

Gyöngyöshermán-Szentkirály: Geicsnek – Borbás, Kovács G., Dalmi, Kis, Szabó A., Németh Sz. (Goda), Dénes (Balázs), Bazsó (Tóth R.), Kopácsi, Kondor.

Gólszerzők: Kósa N. (2), ill. Kopácsi (2), Kondor.

A hazai csapat 2-0-s vezetésre tett szert az első félidőben, a második játékrészben viszont már gyengébben futballozott – de a játékvezetők ténykedése kritikán aluli volt, ők is nagyban hozzájárultak az Őriszentpéter vereségéhez.

A Ják–Vasszécseny találkozó elmaradt. A labdarúgók egészségét szem előtt tartva a két csapat vezetősége megegyezett egymással a halasztásról. A folytatásban a koronavírus miatt – a Magyar Labdarúgó Szövetség döntésének megfelelően – a bajnokság bizonytalan ideig szünetel.