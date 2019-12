Lélekmelegítő közösségben, hegyeken, vizekben, sportosan

Nagyon szoros kötelék, szeretet, összetartás, egymás segítése, tanulás, zene és sport, sport, sport. Az Ekler családnál jártunk.

Nem mindennapos dolog, hogy egy családnak három válogatottja is legyen. Ekleréknél ez a helyzet. A legnagyobb gyermek, a 21 éves Luca paraatléta – távolugró és sprinter –, a közelmúltban világbajnoki arannyal és két ezüsttel bővítette az addig két Eb-medálból – egy aranyból és egy bronzból – álló világversenyes éremkollekcióját. Cseppet sem mellesleg távolugrásban kategóriájában világcsúcstartó. A Magyar Paralimpiai Bizottság jelölte az év parasportolója díjra. A két nagyobb fiú, a 19 éves Bende­gúz és a 16 éves Zsombor vízilabdázik az AVUS-ban, előbbi oszlopos tagja az OB I-es együttesnek, de utóbbi is bemutatkozott már a felnőttek között. Bendének korosztályos vb-bronza van, Zsombit az egy évvel idősebbek keretébe hívták, amellyel vb-re készülnek. De a nyolc-éves Botond is elindult már a sportos úton.

Sport futószalagon

Amelyet előbb a nagyszülők, majd a szülők köveztek ki. Néhai Ekler József a Haladás labdarúgócsapatának legendás hátvédje volt, majd edzőként, testnevelőként dolgozott. Özvegye, (Tárnoki) Erika szintén testnevelő tanár, a ritmikus gimnasztika volt a kiemelt sportága, évtizedekig a korábbi tanárképző főiskolán, majd egyetemen tanított, vezette a rekreációs tanszéket is. Az anyai nagyszülők atletizáltak a Haladásban, Kenesei János rúd­ugró, felesége, Schöller Ilona (Hugi) gerelyhajító volt. Utóbbi is testnevelő, nyugdíjba vonulásáig az Orlayban tanított. Az édesapa, József, Szepi – hiszen még beceneve is ugyanaz, mint az apukájának volt – gyerekkorában focizott, de egy combcsonttörés közbeszólt, mielőtt komolyabbra fordult volna a dolog. A rehabilitáció során viszont sok minden másba, kosárlabdába, röplabdába, atlétikába is belekóstolt, utóbbiban neki is a távolugrás volt a kedvence. Ahogy ideje engedi, ma is sportol, focizik két kispályás csapatban. Az édesanya, Imola az általános iskolában úszó volt, a Nagy Lajos Gimnáziumban atletizált, majd elkezdett röplabdázni, amit az egyetemen, sőt gyermekei születése után is folytatott. Még ma is játszik, ha teheti, hetente egyszer megy az „öreglányokhoz”. A futással is vannak még tervei, talál időt arra, hogy minden másnap teljesítse a 8 kilométeres körét.

Még a szülők egymásra találásának is köze volt a sporthoz, egy úszó-diákolimpiától – amelyen mindketten NLG-s diákként indultak – datálják kapcsolatuk kezdetét. Nekik nem a Testnevelési Egyetemre vitt az útjuk, Szepi Sopronban faipari mérnökként, Imola Budapesten kertészmérnökként szerezte első diplomáját. 1997-ben házasodtak össze, előbb Sopronban, majd Győrben, aztán megint Sopronban éltek, a három nagyobb gyerek még nem Szombathelyen született, Luca hatéves volt, amikor hazaköltöztek.

– Születésük óta vittük mindenhova magunkkal őket, sétálni, túrázni, volt baba-mama torna, babaúszás, ovis torna – mesélik a szülők. – Később futó-, bicikliverseny. A fiúknak foci, karate, kosárlabda. A mozgás szeretete a kezdetektől beléjük ivódott. Luca a Gothard iskolába került, akkor kezdett el teniszezni. Aztán volt a sztrók.

Gyógyulás

2009 őszén történt. Zsombi akkor még ovis volt, nincsenek erről emlékei. Bende viszont már ugyanúgy a Gothardba járt, mint a nővére. Láthatóan most is fájdalmas neki felidézni azt a napot. Luca oldja a feszültséget egy öleléssel. – Amikor a kórházban voltam, sohasem éreztették velem, hogy valami nagy bajom van. Nem is volt kérdés, hogy meg fogok gyógyulni.

– A kórházban ünnepeltük meg Luca 11. születésnapját. És valóban, sohasem kezeltük úgy, mintha beteg lenne, és fel sem merült bennünk, hogy nem fog felépülni – erősítette meg az édesanya. – Nagyon sokat köszönhetünk Simonné Pungor Mária gyógytornásznak, heti rendszerességgel kezelte Lucát, ha itthon van, még most is megy hozzá. És rengeteget segítettek a nagyszülők, fuvarozták a fiúkat edzésekre és a zeneiskolába. (Mert a zene sem maradt ki a gyerekek életéből. A két nagyfiú trombitált, Luca hegedült, a kis Boti pedig a közeljövőben a gitárral szeretne ismerkedni.)

Luca életében akkor kapott főszerepet az atlétika, amikor újra elkezdett mozogni, sportolni – édesapja vitte el Halmosi Zoltánné, Rozika edzéseire a Haladáshoz. És a fiúknak hogyan kezdődött a vízilabdázás?

Miért éppen vízilabda?

– Már akkor gondoltam erre, amikor készültünk visszaköltözni Sopronból Szombathelyre – emlékezik az édesanya. – Úszóként szerettem volna, hogy nagyon jól megtanuljanak úszni. Viszont nekem annak idején az úszásból hiányzott a labda. A Gothard iskolában megismerkedhettek a vízilabdázással.

– Már 12. éve vízilabdázom – mondja Bendegúz. – Az első három év előkészítő volt, inkább csak úsztunk, utána kezdődtek a labdás edzések, lö­vések, meccsek. Mindig oda­tettem magam az edzéseken, fokozatosan haladtam előre. Igazuk lett az edzőknek, hogy nem kell semmit siettetni, egyszer csak beérik a sok edzésmunka. Nagyon jó érzés, hogy az OB I-ben szinte hetente játszhatok olimpiai, világ- és Európa-bajnokok ellen. Tavaly nyáron Szombathelyen volt az U18-as világbajnokság, és Horváth János szövetségi kapitány megadta a lehetőséget, bekerültem a keretbe. Az egész csapatnak óriási élmény volt minden meccsünkön telt ház, 2500 ember előtt játszani, de nekem, szombathelyiként – és még érmet is szerezni – leírhatatlan.

– Bendére mindig is felnéztem, a példaképem volt. Ha nem megy így előttem, talán el sem kezdtem volna a vízilabdát – folytatja Zsombor. – Most nagyon jól megy a játék. Az AVUS felnőtt keretébe is sikerült bekerülnöm, és behívtak a nálam egy évvel idősebbek, a 2002-esek válogatott keretébe. Meg is lepődtem kicsit. Eddig az is kérdéses volt, hogy a saját korosztályomban benne vagyok-e a csapatban; tavalyelőtt voltam a 2003-asokkal egy nemzetközi tornán Montenegróban, amit sikerült megnyernünk. Jövőre a 2002-eseknek lesz világbajnoksága Törökországban. Most az a célom, hogy itt, Szombathelyen tudjak az OB I-es csapatban játszani, és esetleg az utazó válogatott keretbe bekerülni.

Vajon Luca sikerei hatottak így a fiúkra?

Motiválják egymást

– Én később lettem válogatott, mint ők. Ők mentek elöl – mondja határozottan a nővér –, én pedig úgy éreztem, hogy most már nekem is virítani kellene valamit. Nekem is elég motiváló volt, hogy Bende már OB I-es játékos, Zsombi pedig egymás után két-három korosztályos meccset is végigjátszik, és nem eredménytelenül. Botiról nem is beszélve, aki torpedóként jön mögöttünk.

– Mindig is az volt a jellemző, hogy egymást húztuk. Amikor láttam, hogy Zsombi már ott van mögöttem, megint rákapcsoltam egy kicsit. Hiszen három évvel fiatalabb, nehogy már leelőzzön engem. Ez is egy plusz motivációt ad – árulja el Bende.

A Reményik-iskolában másodikos Botondnál sem hiányzik a motiváció.

– Már három éve úszom. A nagy uszodában már az egy évvel idősebbek közé kerültem, mert én úsztam a leg-

gyorsabban. Kosárlabdázom is, mert jó magas, 144 centi vagyok, az osztályban én vagyok a legmagasabb és a leggyorsabb. Az a célom, hogy OB I-es játékos legyek. Már volt három vízilabdameccsem. Októberben én lettem a hónap aligátora, mert nyolc gólt lőttem.

Fontos a tanulás is

Ekleréknél a sportolás mellett nagyon fontos a tanulás is. A szülők itt is jó példával járnak elöl, Szepi egy kft. beszerzési vezetője, Imola Vépen, a mezőgazdasági szakképzőben szakmai tárgyakat tanít. Luca utolsó éves a Testnevelési Egyetem sport- és rekreációszervező alapszakán, ha végez, még egy kétéves mesterképzést is el szeretne végezni – edzői szakon. Bende a Nagy Lajos Gimnáziumban végzős, ő is a Testnevelési Egyetemre készül. Zsombi még nem gondol a továbbtanulásra, egyelőre a fakultáció-választás van a célkeresztben. Boti szereti a tantárgyak többségét, ja, és ha nagy lesz, nemcsak élsportoló, hanem terrorelhárító is szeretne lenni.

Nem volt könnyű időpontot találni a hatfős családdal való találkozóra, mert ha Luca haza is jött Budapestről, általában a fiúk játszottak valahol. Egy ilyen mozgalmasan élő családban nagyon fontos lehet a logisztika.

– Az eleje volt nehéz, amikor kisebbek voltak a gyerekek. De például sokat segített, hogy a különböző időpontokban lévő edzésekre autóközösség szerveződött a szülők között, így csak többnaponta került ránk sor. Most már sokkal könnyebb, hiszen Luca és Bende is vezet, és hamarosan Zsombinak is lehet jogosítványa, ez már nagyon sok terhet levesz a vállunkról. Régen a hétvége arról szólt, hogy közösen elmentünk túrázni, kirándultunk, más programot szerveztünk. Most általában a meccsnézés a közös program, eléggé a vízilabda köré szerveződik az életünk.

Közös élmények

De így is rengeteg a közös élmény. Luca kedvenc túrája például az volt, amikor tavasszal rövidnadrágban, pólóban indultak Ausztriában a Raxra, ahol combközépig süllyedtek a hóban, néhol hason csúszva, de végigmentek. Aztán úgy, csuromvizesen még egy kiállításra is betértek.

– Hát persze, Eklerek vagyunk – mondja Luca. – Akárhova megyünk kirándulni, mindegy, hogy hány fokosak, ha jegesek is a tavak, amelyek az utunkba kerülnek, azokban megfürdünk. Anya csak félig Ekler, de a lábát azért ő is beledugja.

Igyekeznek sok mindent kipróbálni. Különböző összeállításokban az Ekler családból többen teljesítették a Duna- és a Balaton-átúszást, a Balaton-átkorcsolyázást, -átevezést, a Rába-túrát, az utóbbi időben a rafting, a canyoning és a sífutás is bekerült a kedvencek közé. De különböző – nem feltétlenül sportos – közösségekben is aktívak. Szepi a Kálvária házas csoportját emeli ki.

– Több mint 25 család tartozik ide, az átlagos gyereklétszám három, így száz fő feletti a létszámunk. Nagyon komoly éves programunk van, az egyik legfontosabb a nyári családi tábor – már húsz éve – Bázakerettyén. Ennek az időpontja piros betűs számunkra a naptárban, mindenki próbál részt venni. De összességében mostanság – bár ez lemondás a részünkről – minden olyan programot, ami eddig más csoportokhoz kötött minket, egy kicsit háttérbe toltunk. Arra erősített rá a család, hogy mi hatan, együtt el tudjunk menni – legyen az síelés, magashegyi túra, nyaralás. Mert Zsombival és Bendével év közben nem tudunk így együtt lenni.

Most viszont, az ünnepek idején együtt van az Ekler család. A karácsonyt úgy töltötték, ahogy mindig; a szentestét a saját otthonukban a nagyszülőkkel, a másik két napot Ekler nagymamánál, illetve a Kenesei nagyszülőknél. Aztán csomagoltak, és indultak is Ausztriába – telelni.