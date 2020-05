Lelkes András merész terveket szövöget

Gőzerővel készül a versenyszezon év végi folytatására Lelkes András kétszeres magyar bajnok, világbajnoki ezüst­érmes street workout sportoló – aki jó erőben, jó formában várja vb-t és az ob-t is.

A street workout saját testsúlyos edzésen alapuló sportág, a szertorna alapjait használják fel a versenyzők, megspékelve hol statikus, hol dinamikus, akrobatikus elemekkel. Lelkes András az erőigényesebb, street lifting vagy power válfaját űzi a sportágnak – ez esetben a versenyzők komoly súlyokkal végzik el az alapgyakorlatokat (húzódzkodás, tolódzkodás, guggolás). A 22 esztendős sportoló a közelmúltban robbant be a sportág élvonalába: 2018-ban és 2019-ben is magabiztosan lett magyar bajnok, sőt a tavalyi világbajnokságon begyűjtött egy ezüstérmet.

– A koronavírus-járvány természetesen nekem is megváltoztatta a napi rutinomat – árulta el a BeStrong Kondipark színeiben versenyző Lelkes András. – De persze nem hagytam fel az edzésekkel: otthon dolgoztam. Hegesztettem magamnak korlátokat, betonból öntöttem ki súlyokat – így nem kellett kihagynom egyetlen betervezett edzést sem. Sokat dolgoztam az elmúlt időszakban, képes lennék minden gond nélkül egy stabil versenyzésre. Sőt, úgy érzem, hogy húzódzkodásban és tolódzkodásban még sikerült fejlődnöm is – mindkét versenyszámban az egyéni csúcsom megdöntésére készülök. A legutóbbi ob-n 80 kilóval húzódzkodtam, 110 kilóval tolódzkodtam, ami nem is volt a maxom, és 205 kilóval guggoltam – ez szerintem most is simán menne. Jó erőben, jó formában érzem magam, sérülés nem hátráltat. Lassan talán rendeződik az egészségügyi helyzet, kinyitnak az edzőtermek, és én is visszatérhetek a súlyzók, és természetesen az emberek, a versenytársak közé.

– Az idei világbajnokságot augusztusban, Észtországban rendezték volna, ám elővigyázatosságból elhalasztották későbbre, szeptemberre, és Oroszország, Moszkva lesz a házigazda – folytatta a Savaria Egyetemi Központ rekreáció és egészségfejlesztés szakos hallgatója. – Természetesen ott akarok lenni Oroszországban, és a tavalyi ezüstérmemet megpróbálom aranyra váltani. Azon vagyok, hogy a vb-részvétel, a nevezés anyagi feltételeit előteremtsem. Az országos bajnokság decemberben lesz Székesfehérváron – ismét meg akarom védeni a bajnoki címemet. A sportág népszerűsítése érdekében szeretnék létrehozni egy komoly versenyt – a mi sportágunkban ugyanis egy évben csak egyszer rendeznek nagy országos versenyt, a már említett ob-t. Az első alkalommal kiírt Iron Cup augusztus 8-án lesz Szombathelyen, az Aerofitness Clubban. Ezen az erőpróbán csak szervezőként és bíróként veszek részt, és igyekszem majd minél színvonalasabb mezőnyt Szombathelyre csábítani. Bízom benne, hogy az Iron Cup versenyével sikerül hagyományt teremtenem. Vannak tehát teendőim a napi edzések mellett is, nem unatkoztam.