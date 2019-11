Lemondott a Haladás-Viktória vezetőedzője

Távozott a Haladás-Viktória FC női NB I.-es labdarúgócsapatának vezetőedzője, Simon Attila. A szombati, Astra elleni meccsen ideiglenesen Kiss Tamás klubmenedzser irányítja a vasiakat.

A vezetőedző kezdeményezésére közös megegyezéssel szerződést bontott Simon Attila és a Haladás-Viktória FC. Simon 2017 nyarán érkezett a Viktóriához, az első évben ötödik, a legutóbbiban pedig negyedik helyen végzett csapatával. Az idei szezonban nyolc fordulót követően a negyedik helyen áll a szombathelyi együttes, amely az utóbbi két meccsen meglehetősen hektikusan szerepelt – előbb nagy bravúrt aratva idegenben legyőzte a korábbi listavezető MTK-t, majd kikapott az addig nyeretlen, sereghajtó Kelentől.

Összességében azonban jól szerepelnek a vasiak, mindössze két pont a hátrányuk a második helyen álló MTK mögött. Szombaton 14 órai kezdettel a Király Sportlétesítményben az egy hellyel és két ponttal mögöttük álló Astra-ALEF HFC-t fogadják a zöld-fehérek – ám már Simon nélkül. A volt tréner csütörtökön elköszönt játékosaitól.

– Két oka van a távozásomnak – mondta Simon Attila. – Egyik az addig nyeretlen Kelen elleni múlt heti 1-0-s vereség, ami után nemcsak a csapat, hanem én is szégyelltem magam – de elsősorban én vállaltam a felelősséget a meccsért. A másik ok pedig, hogy már nem éreztem a vezetők bizalmát, úgy láttam, nem bíztak abban, hogy velem előreléphet a gárda. Jobb eredményeket vártak tőlem, mint amilyeneket produkáltam a csapattal, pedig szerintem stílusban és játékban is sokat léptünk előre. Mindig reálisan néztem a helyzetünket, azt hangsúlyoztam, hogy a három nagy csapattal, vagyis az FTC-vel, az MTK-val és a Diósgyőrrel nem tudunk versenyezni – noha meggyőződésem, idén megszerezhettük volna a bronzérmet. Mindenesetre további sok sikert kívánok a lányoknak!

– Attila szerdán közölte velünk a döntését; mit mondjak, alaposan meglepődtünk – mondta Kiss Tamás klubmenedzser. – Úgy tudjuk tőle, hogy máshonnan kapott ajánlatot. Mindenesetre ezúton is köszönjük az eddigi munkáját, jól dolgozott a csapattal. Már felvettük a kapcsolatot néhány edzőjelölttel – viszont bajnokság közben nem egyszerű szabad és jó trénert találni. Így egyelőre én ülök a kispadra az Astra ellen. Nagyon fontos találkozó előtt állunk, ebből a szempontból nem jött jól Simon távozása. Csupán egy edzést tudtam tartani, szombaton pedig már meccs. Korábban, amikor Simon Attila eltiltás miatt nem ülhetett a kispadon, én helyettesítettem, ilyen szempontból tehát nem lesz új számomra a szerepkör. Fontos, élet-halál mérkőzés előtt állunk, úgymond menekülés a győzelembe lesz ez a 90 perc – egy esetleges vereséggel ugyanis az Astra mögé kerülnénk. Harsányi Andreát a napokban porccal műtötték, középpályásunkra hosszabb ideig nem számíthatunk. Tálosi Szabina és Bíró Barbara kisebb sérüléssel bajlódik – de reményeim szerint mindkettejükkel számolhatok szombaton.

Összeállítás: Bíró – Balogh, Fördős, Horti, Kiss Zs. – Tóth A., Rácz – Szakonyi, Manhart (Tálosi), Öreg – Siklér.

A fordulóból egyébként egy mérkőzést már csütörtökön lejátszottak, a listavezető Ferencvárosi TC idegenben 7-0-ra legyőzte az ETO FC Győr együttesét.

A 9. forduló további programja. Szombat, 12.00: Diósgyőr–St. Mihály Szeged. 13.00: MTK–Kelen SC.