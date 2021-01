Lengyelországban meccsel a Falco KC

A kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik, utolsó előtti fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a lengyel Lublin vendégeként lép pályára szerdán 18.30-kor.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Falco két győzelemmel, két vereséggel áll a Bajnokok Ligája D csoportjában. Egyik győzelmét éppen a Lublin ellen szerezte – november elején imponáló játékkal 84-75-re verte Szombathelyen lengyel riválisát. A nemzetközi porondon most debütáló Lublin egyelőre szenved a BL-ben, mind a négy meccsét elbukta. A lengyel pontvadászatban azonban elfogadhatóan szerepel: eddigi 19 bajnokijából 13-at megnyert, ötödik a 16 csapatos tabellán. A szombathelyiek elleni összecsapásra azonban vereséggel hangolt, rangadót bukott, szombaton hazai pályán 82-62-re kapott ki a második helyezett Ostrow Wielkopolski együttesétől. A Falco két bajnoki vereség után kilábalt a hullámvölgyből, vasárnap magabiztosan gyűjtötte be a kötelező győzelmet a Kaposvár ellen (84-72). A vasárnapi meccset kihagyta a sérült Anderson, de keveset játszott az ugyancsak sérüléssel bajlódó Searcy is. Ha a Falco életben akarja tartani továbbjutási reményeit, akkor nem kaphat ki Lublinban.

– Érdekes meccsre van kilátás – jelezte Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Ellenfelünk alapos változásokon esett át az elmúlt időszakban: három játékost elküldött, egy újat pedig igazolt. Vagyis ez a Lublin már nem az a csapat, amellyel novemberben összecsaptunk. Riválisunknál most nagyobb szerepet kapnak a lengyel kosarasok, ennek megfelelően változott a csapat stílusa, taktikája. Nekünk komoly téttel bír a találkozó, a Lublinnak viszont már nem lehetnek vérmes reményei a BL-sorozatban. Majd meglátjuk, ez hogyan köszön vissza a mérkőzésen, hiszen mi nagy nyomás alatt játszunk majd, míg a Lublin felszabadultan, tét nélkül kosarazhat. A BL-ben mindig nehéz nyerni, főleg idegenben, de mi megpróbáljuk. Negyven perc koncentrációt, fegyelmezett játékot, erős tempót várok a fiúktól. Optimista vagyok, mert teljes kerettel utazunk. Anderson és Searcy is vállalni tudja a játékot, valamint bemutatkozhat új szerzeményünk, a horvát Boris Barac is – aki szerencsére néhány edzésen azért részt tudott venni. Milosevic viszont nem tart velünk Lublinba, nincs olyan fizikai állapotban, hogy a segítségünkre legyen, neki a vasár-

napi Kaposvár elleni bajnoki volt az utolsó meccse Falco-mezben, elköszöntünk egymástól.

A Falcót érintő hír, hogy változott a csapat hétvégi menetrendje: az előzetesen szombatra kiírt Szeged elleni idegenbeli bajnokit ugyanis vasárnap rendezik meg. A 19 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport televízió élőben közvetíti.

Kiemelt képünkön: Gasper Okorn vezetőedző magyaráz csapatának