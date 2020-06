Létszámgondokkal küzd a Celldömölk

A Celldömölki VSE megyei I-es labdarúgó együttese hosszú évek óta meghatározó csapata az osztálynak – most viszont problémák, elsősorban létszámgondok adódtak a patinás egyesületnél.

A Celldömölki VSE tavaly-előtt megnyerte a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot, a mögöttünk hagyott félbeszakadt szezonban pedig harcban volt a címvédésért – de a korábbi években is rendre a dobogón végzett. Most viszont létszámproblémákról hallani a csapat háza tájáról.

– Valóban nem túl rózsás a helyzetünk, ugyanis az NB III-ból visszalépő Sárvár, valamint az elmúlt időszak szerényebb eredményei után ismét komolyabb célokat szövögető Jánosháza játékospolitikája az elmúlt évek bajnokcsapatát támadta meg – fogalmazott a Celldömölki VSE megyei I. osztályú labdarúgócsapatának edzője, Haraszti Zsolt. – Úgy tűnt, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek az amatőr futballban is éreztetni fogják a hatásukat, hogy racionálisabb gazdálkodásra kényszerítik a klubvezetőket – de sajnos nem gondolkodik így minden egyesület. A játékosaink közül Németh József, Szép Dániel, Huszár Tamás, Virág Martin és Büki Martin Jánosházán, Marsai Máté és Kovács Zalán pedig Sárváron folytatja pályafutását. A távozók listáját gyarapítja Horváth Tamás és Molnár Tamás, ők alacsonyabb osztályba, szülőfalujuk csapatába, a Kemenesmagasiba igazolnak. És akkor még kérdéses kapusunk, Osvald Márkó sorsa is. Azért is ért minket váratlanul a rengeteg távozó, mert az önkormányzat továbbra is a klub mögött állt, a tavalyi évekhez hasonló anyagi támogatásban részesít minket, vagyis biztos a klub gazdasági háttere, rendezettek a körülmények – még ha a sok rosszindulatú pletyka ennek ellenkezőjéről szólt is.

– Nem tagadom, nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen egy teljesen új csapatot kell építenünk – folytatta Haraszti Zsolt. – Magam is sokat gondolkodtam a jövőmön, végül úgy döntöttem, hogy nem hagyom cserben a csapatot. Nem adjuk fel, nyolc-kilenc játékossal állunk tárgyalásban, és van esély arra, hogy rendeződjenek a dolgaink. Szeretnénk egy olyan stabil, fiatal csapat alapjait lerakni, amelyre építve a jövőben ismét szép sikereket érhetünk el. De első lépésként megpróbálunk stabil középcsapattá válni. Mindez edzői szemmel nézve nehéz, de nem lehetetlen feladat, sőt, nemes kihívás. A város- és a klubvezetés egységes, elszánt, mindent megteszünk azért, hogy a CVSE hamarosan ismét meghatározó csapata legyen a megyei I. osztálynak.

Friss hír még a CVSE háza tájáról, hogy Sebestyén Attila hosszú idő után lemondott szakosztályvezetői posztjáról, a helyét Lendvai Gábor vette át.