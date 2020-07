Ligeti Dániel kihasználta a kényszerszünetet

Sikeres bokaműtéten esett át Ligeti Dániel, a Haladás VSE válogatott birkózója. Ha minden a tervek szerint halad, akkor jó egy hónap múlva már újra birkózhat.

Az egyszeres Európa-bajnoki ezüst- és kétszeres bronzérmes nehézsúlyú szabadfogású birkózó elég régóta várt már a lehetőségre, hogy a műtőasztalra kerülhessen, de a koronavírus-járvány miatt csak az elmúlt szerdán fogadták. Viszont még jó időben ahhoz, hogy legyen esélye felkészülni az őszi kihívásokra.

– Tavaly, a csapatbajnokság döntőjében, bemelegítés közben éreztem, hogy beállt a bokám. A masszírozás csak időlegesen segített, rendszeresen visszatért a fájdalom a legegyszerűbb mozgásoknál is. Dr. Molnár Szabolcshoz, a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) orvosbizottságának elnökéhez fordultam. A decemberi vizsgálatok során kiderült, hogy „szabadtestek” vannak a bokámban, ezek akadályozzák a munkát. Mivel akkor még úgy volt, hogy hamarosan Európa-bajnokság, illetve olimpiai kvalifikációs viadal lesz, abban maradtunk, hogy Tokióig várunk. De jött a koronavírus-járvány, a nagy versenyeket, az olimpiát is elhalasztották, így előrehoztuk a beavatkozást, mert most van még idő a felépülésre. A múlt szerdán volt a műtét a Honvédkórházban, jól sikerült, eddig rendben van minden, nincsenek fájdalmaim. Csütörtökön Szombathelyen lesz a varratszedés.

– A sérülések egymásra rakódtak: több kis szabadtest volt a területen, s egy nagyobb. Nem egyik percről a másikra keletkeztek, évek alatt alakulhattak ki. Ezekkel az a legnagyobb probléma, hogy beakadhatnak az ínszalagokba, zárat képezhetnek, szóval kellemetlenek.

A varratszedés után már kondizhat, úszhat, kerékpározhat, négy–hat hét után pedig már birkózhat Dani, legalábbis ezt tervezzük – nyilatkozta az MBSZ honlapján dr. Molnár Szabolcs.

– Már jövők-megyek, nem kell mankóznom sem, készen állok a gyógytornára – folytatta az egy héttel 31. születésnapja előtt álló Ligeti Dániel. – Ha ősszel be tudnak indulni a versenyek, akkor reális elképzelés, hogy azokon már indulhassak. Az országos bajnokságra csaknem három hetem lenne készülni. Addigra már az is kiderül, hogy milyen további célokat tudok kitűzni.