Ligeti Dániel vitatott körülmények között kapott ki

Nem sikerült jól az olaszországi Európa-bajnokság Ligeti Dániel, a Haladás VSE 125 kilóban szereplő szabadfogású birkózója számára: az első meccsén vitatható körülmények között vereséget szenvedett, és búcsúzott is a további küzdelmektől.

A római Eb szabadfogású 125 kg-os súlycsoportjában 18-an próbáltak szerencsét, köztük a Haladás VSE egyszeres Eb-ezüst-, kétszeres bronzérmese, Ligeti Dániel. A 30 éves birkózót nem igazán ragadta kézen Fortuna a sorsoláskor, a felső ágon jó néhány nagyágyú társaságába került. A nyolcaddöntőben Baldan Cizsipov várt rá. Az orosz versenyzőt kemény, de verhető ellenfélnek tartotta előzetesen Ligeti Dani. Az első menetben jó ideig fárasztotta egymást a két birkózó, de határozottan Ligeti volt az aktívabb, magabiztosabb, stabilabb. Az oroszt intették is, és miután a rendelkezésére álló fél percen belül nem tudott akciót vezetni, a szombathelyi birkózó kapott egy pontot. Aztán rögvest további négy pontot érően ki is dobta a szőnyegről Cizsipovot, így 5-0-s előny birtokában várhatta a második menetet. Amelyből másfél perc telt el, mire újabb pont született – szőnyegen kívülre kerültek, s miután Daninak ért ott először talajt a lába, ellenfele könyvelhetett el egy pontot (5-1). És ezután jött a mérkőzés kimenetelét nagyban befolyásoló eset. Az orosz indított egy dobást, amit Ligeti Dani igyekezett megkontrázni. Mindketten várták érte a „fizetséget” – Cizsipovnak adtak négy pontot, amellyel egyenlített (5-5) egy perc 12 másodperccel a vége előtt, és így az utolsó akcióval nála volt az előny. A magyar szakvezetés nem hagyta annyiban, challenge-et kért. A videózás után helybenhagyták a döntést, és ezért újabb pont járt az orosznak (5-6). Innen már kicsúszott Ligeti kezéből a meccs, bár kétszer is próbálkozott, Cizsipov ért el újabb két-két pontot. Ligeti Dániel végül 10-5-ös vereséget szenvedett, és nem sok reménye maradt arra, hogy ellenfele döntőbe jut, azaz a vigaszágra segíti. És az is hamar elszállt, Cizsipov a következő fordulóban kikapott a verseny toronymagas esélyesétől, az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok georgiai Petriasvilitől – a szombathelyi birkózó számára ezzel véget ért az Európa-bajnokság. Összességében azonban nem sokon múlott, hogy ő birkózhasson vasárnap este a bronzéremért az orosz helyett.

– Nem tudok mit mondani egy ilyen meccs után, ezt lehetetlen értékelni – mondta a Nemzeti Sport helyszíni tudósítójának Ligeti Dániel. – Az első menet hibátlan volt, aztán történt, ami történt – sportoló vagyok, nem a bírókkal kell foglalkoznom. Az elmúlt hat évem amúgy sem az éremesőről szólt, de mindig mentem előre, csináltam, úgy álltam oda az összes világversenyre, hogy ott leszek a dobogón, és lehetőleg a legfényesebb érmet hozom haza. Nem sikerült, és most sem sikerült… Most mondhatnám, hogy a bírók elvették tőlem, vagy hogy hiába tettem meg mindent, mégsem sikerült, de ezeket az elmúlt hat évben már ellőttem. Jelenleg annyit tudok tenni, hogy ezt valahogy nagyon gyorsan elfelejtem, és márciusra, a kvalifikációs viadalra összeszedem magam és újra megpróbálok csodát tenni, bejutni a döntőbe és kvalifikálni magam az olimpiára. Kétszer már sikerült, miért ne sikerülhetne harmadszorra is…?

– Többször visszanéztem a történteket, és lehiggadva azt mondom, hogy ide és oda is lehetett ítélni – kommentálta az ominózus esetet Veréb István, Dani nevelő- és klubedzője. – Az orosz indította a dobást, de mivel Dani is belebukfencezett, kétes volt a szituáció. Szerintem az erősebb lobbi döntött az orosz javára. Ismerve a hátteret, talán nem kellett volna challenge-et kérni, hanem inkább a folytatásra koncentrálni. Dani korábban már többször is megoldott a finisben ilyen nehéz helyzeteket. Sajnálom, mert fizikailag rendben volt, nem birkózott rosszul, harcos volt. Bár a végeredményen nem ez látszik, nagyon kicsin múlott a siker.

Vasárnap véget ért a birkózó-Eb. A magyar szabadfogású csapatból két honosított versenyző ért el éremcsatáig, de a bronzmeccset a 65 kg-os Muszukajev Iszmail és a 75 kilós Kuramagomedov Murad is elvesztette, ötödikek lettek.