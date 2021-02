Ligeti kihagyta a versenyt

A Haladás VSE nehézsúlyú válogatott birkózóját, Ligeti Dánielt is nevezték az elmúlt hétvégi szabadfogású lengyelországi viadalra – bár ott volt a helyszínen, ő nem indult.

– Nincs semmi baj, csak azért nem léptem szőnyegre, mert rettenetesen fáradtnak éreztem magam – nyugtatott meg bennünket az egyszeres Európa-bajnoki ezüst-, kétszeres bronzérmes. Aki nagyon szeretne a 2012-es londoni és a 2016-os riói olimpia után a tokióira is kijutni a 125 kilogrammos súlycsoportban. Ennek érdekében pedig egy külön edzőtábort is leszervezett magának. A szabadfogású válogatott egyik edzője, Bánkuti Zsolt kíséretében tíz napot töltött Ankarában, a legjobb török birkózók között.

– Nagyon hasznos volt az a tábor szakmailag, nehéz ennél jobb helyre kerülni. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Taha Akgülön kívül volt még két-három ügyes török birkózó a súlycsoportomban, és ott volt az üzbég Modzmanasvili is, aki a londoni olimpián döntőt birkózott. Jó edzőpartnerekben tehát nem volt hiány, sokat birkóztunk is. És az is jó hír, hogy máskor is mehetek.

A 31 esztendős kétszeres olimpikonunk január 31-én érkezett haza Törökországból.

– Budapesten körülbelül húsz órát töltöttem, és csak pár órát alvással. Mert másnap autóbusszal indultunk a csapattal Lengyelországba, ahol a múlt héten edzőtáboroztunk. Három hét kemény munka után itt is, ott is fájt, és a fáradtságtól nem éreztem elég erőt magamban a versenyzéshez. A kijevi viadalon azonban már mindenképpen szeretnék indulni.

A magyar szabadfogású válogatott vasárnap reggel érkezett haza Lengyelországból, Ligeti Dani kedden csatlakozik újra az immár Budapesten készülő kerethez. Jövő hétfőn pedig már indulnak Ukrajnába, ahol újabb edzőtáborozás után részt vesznek majd a február 26–28-án esedékes nemzetközi versenyen is.

Kiemelt képünkön: Ligeti Dániel a lehető legfelkészültebben szeretne szőnyegre lépni a kvalifikációs viadalon