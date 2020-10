Magabiztos Falco-győzelem

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 9. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely simán verte a Pécset.

Mindkét csapat csupán második bajnokiján lépett pályára – de amíg a Pécs szerdán meccselt legutóbb, addig a Falco október 10-én. Ráadásul a szombathelyiek karanténban voltak az elmúlt napokban, így tulajdonképpen közös edzés nélkül futottak neki a bajnokinak. A hazaiaktól Milosevic hiányzott.

Jobban, pontosabban kezdett a Falco. Benke 3+1-es akciója után a 2. percben már 8-2-es állást mutatott az eredményjelző. Vagyis gyorsan magához ragadta az irányítást a Benke és Bruinsma által vezérelt házigazda. Távolról is jobban dobott a Falco – egyre nőtt a különbség (6. perc: 16-9). Ugyanakkor a vasiak védekezésébe néha azért csúszott hiba, ezt kihasználva ha nehezen is, de tartotta a lépést a Pécs. Aztán Bruinsam második triplája is célba ért, átlépte a tíz pontos előnyt a hazai fór, Aleksic mester kénytelen volt időt kérni (8. perc: 26-15). De nem változott a játék képe, így a remekül támadó Falco 17 ponttal nyerte meg az első negyedet – nem igen látszódott tehát a meccshiány, az edzéshiány a szombathelyieken. A második etapot lendületesen, 4-0-val kezdte a Pécs – válaszként érkezett zsinórban három (!) hazai tripla. Könnyedén növelte 20 pont fölé előnyét a házigazda (14. perc: 41-19). És nem lassított a Falco. Több remek egyéni teljesítményt vonultattak fel a szombathelyiek, jól lepattanóztak, erős tempót diktáltak, labdaszerzések után villámgyorsan felértek az ellenfél palánkja alá – és csapatként is jobban működtek. Anderson hát mögötti passzát Lake egy kézzel zsákolta be – azt csinált a Falco, amit akart. A Pécs szinte csak büntetőből talált be. Nyomasztó hazai fölényt szakított meg a nagyszünet – Budimir dudaszós triplája zárta az első félidőt (20. perc: 55-31).

Fordulás után sem vett vissza a tempóból a Falco, Lake megoldásaival gyorsan 30 pont fölé tornázta a fórját (23. perc: 64-33). De aztán néhány labdát elszórt a házigazda, amelyből könnyű kosarakat szerzett a Pécs (25. perc: 66-43). De még mielőtt igazán elhitte volna a PVSK, hogy visszajöhet a meccsbe, robbantott a házigazda, és ismét meglépett (26. perc: 71-43). Ettől függetlenül védekezésben már kevésbé koncentrált a Falco, így a Pécs is alakíthatott ki ziccereket, tiszta dobóhelyzeteket. Felváltva került a gyűrűbe a labda – 20 pont körül állandósult a szombathelyi előny (30. perc: 78-56). A negyedik negyed is váltott pontokkal kezdődött. A Falco türelmesen játszott, a szakmai stáb pedig szorgalmasan forgatta a csapatot. A lelkesen küzdő, minden mindegy alapon dobáló Pécs pedig közben benézett 20 pont alá (35. perc: 81-63). Elsősorban annak köszönhetően, hogy sok dobást, sok ziccert rontott a házigazda. Természetesen a hazai győzelem egy pillanatig nem forgott veszélyben (38. perc: 85-65).

A Falco parádés első félidőt produkált, tulajdonképpen két negyed alatt eldöntötte a mérkőzés sorsát. A második félidőben higgadtan kosarazott, annyit adott ki magából, amennyit kellett.