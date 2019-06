Magabiztos Falco-győzelem – A vendég Szolnok nagyot küzdött, de nem volt igazi esélye a sikerre

Az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság elődöntőjének első felvonásán a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely roppant magabiztosan győzte le a Szolnokot.

A Szolnok szakmai stábja sérülés miatt nem számíthatott Kovács Péter, Strahinja Milosevic, Benke Szilárd és Luksa Andric játékára – Andrew Rowsey pedig családi problémákra hivatkozva hagyta el a csapatot. A szombathelyiek teljes kerettel vetették bele magukat a csatába.

Remek hangulatban kezdődött a mérkőzés – Szolnokról is érkeztek szép számmal szurkolók. A vendég kapta el jobban a rajtot, a Falco idegesen játszott. Az első hazai pont csak a 3. perc végén jött össze, Váradi volt eredményes büntetőből (1-3). De gyilkos tempót diktált a házigazda, érezhető volt, hogy előbb, vagy utóbb, de átveszi a vezetést, az irányítást. Ez az 5. percben meg is történt (8-6). Keményedett a csata, a Szolnok nem válogatott az eszközökben, minden létező módon próbálta lassítani a Falcót. De csak nehezen tartotta a lépést. A Perl, Váradi és Govens pontjaira építő házigazda ugyanis egyre jobban belelendült. Éppen Perl szerezte a szombathelyiek első tripláját, a 13. percben – a hetedik hazai próbálkozásból ért célba távolról. Át is lépte a 10 pontot a Falco fórja (29-17).

A Szolnok ekkor már a meccsben maradásért küzdött. Nehéz dolguk volt a vendégnek, mert Vojvodát remekül levédekezték a sárga-feketék. Aztán amikor kezdtek behullani a hazai triplák már a 20 pontot súrolta a szombathelyi előny (17. perc: 43-26). Az etap hajrájában időt kért a szolnoki kispad, de nem sikerült belassítani a Falcót. A dudaszó pillanatában elengedett Govens-tripla leperdült a gyűrűről, így 20-on belül maradt az Olaj (20. perc: 48-38). Parádés második negyedet produkált a Falco.

Fordulás után lassabban, és felváltva csordogáltak a pontok – a Falco higgadtan, szervezetten kosarazott (24. prec: 52-34). Nem volt esélye a vendégnek arra, hogy szorosabbá tegyék a mérkőzést. A játékvezetők viszont belelendültek, mindkét csapatot alaposan megszórták faultokkal: Váradi, Reddic és Vojvoda is korán begyűjtötte negyedik hibáját. A Szolnok rengeteg büntetőt dobhatott, élt is a lehetőséggel. De a védekezését is rendezte – és kezdett közelebb lopózni. Tíz pontra fogyott a hazai fór, időt kellett kérnie a Falco kispadjának (28. perc: 54-44).

Curry triplája jókor jött, és Perl is fontos pontokat szerzett. Vojvoda lendült bele a másik oldalon. Sikerült visszaverni a szolnoki felzárkózási kísérletet, de azért maradt izgalom az utolsó játékrészre (30. perc: 64-50). A negyedik negyedet viszont 6-0-val nyitotta a Falco – és el is döntötte a mérkőzést (33. perc: 70-50). A folyatásban már csak a különbség mértéke volt kérdéses. Sorra pontozódtak ki a játékosok, mindkét gárda faultproblémákkal küszködött, kicsit szétesett a mérkőzés – így végül egészen vállalható vereséggel utazhatott haza az Olaj.

Jegyzőkönyv



Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Szolnoki Olaj KK 78-65 (19-15, 29-15, 16-20, 14-15).

Szombathely, 2850 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, elődöntő, első találkozó, vezette: Kapitány G., Győrffy P., Frányó P.

Falco: Govens 13, Curry 5/3, VÁRADI 14/3, BRUINSMA 8, Reddic 10. Csere: PERL 16/3, Tóth N. 5, Balmazovic 7/3, Bíró –, Hódi –. Edző: Gasper Okorn.

Szolnok: Airington 7, Rudner 6/3, VOJVODA 16/9, N. MILOSEVIC 13, Tóth Á. 9. Csere: Malasevic 10/3, Taiwo 4, Frank –. Edző: Dragan Aleksic.

Az eredmény alakulása. 3. p.: 1-3. 7. p.: 15-9. 13. p.: 29-17. 17. p.: 43-26. 20. p.: 48-30. 24. p.: 52-34. 28. p.: 54-44. 30. p.: 64-50. 33. p.: 70-50. 38. p.: 76-65.

Kipontozódott: Reddic (35.), ill. Taiwo (28.), Rudner (34.), Airington (39.).

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc állása 1-0 a Falco javára. A felek kedden Szolnokon folytatják a csatát.