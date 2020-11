Magabiztos győzelemmel folytatta az SZKKA II.

Magabiztos győzelemmel folytatta szereplését az NB I/B-s női kézilabda-bajnokságban a Sylver OPS Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U20 fiatal csapata.

Sylver OPS Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U20–Rinyamenti KC Nagyatád 39-26 (17-12). – Szombathely, egyetemi csarnok, zárt kapuk mögött, NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés, vezette: Dáné, Gyimesi.

SZKKA: Christe – Wald 7, Pődör B. 5, Pődör R. 8, Győri, Török 1, Horváth A. 7. Csere: Farkas, Dobány (kapusok), Franka 2, Kulcsár 2, Szmolek, Forgács 3, Zsemberi 3, Temesvári 1. Edző: Pődör Zoltán.

Hétméteresek: 6/6, ill. 5/2.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1-3. 18. perc: 11-6. 27. perc: 17-10. 34. perc: 22-12. 41. perc: 27-17. 54. perc: 34-23.

A vendégek kezdtek jobban – három nagyatádi gól után született meg az első szombathelyi találat. A percek múlásával aztán belelendült az SZKKA II., rendezte a védekezését, jöttek a gólok is, sikerült fordítani (12. perc: 5-4). Ekkor már érezhetően a gyorsabb, szervezettebb, több remek egyéni teljesítményt felvonultató házigazda diktálta a tempót – a hazaiaknál több olyan fiatal is szerepet kapott, akik az NB I-es keretben is rendszeresen lehetőséghez jutnak.

A szünetben még „csak” öt góllal vezetett az SZKKA II., de fordulás után rögtön egy 5-0-s rohammal nyitott – és gyorsan eldöntötte a mérkőzést (34. perc: 22-12). A folytatásban stabilan, higgadtan kézilabdázott a szombathelyi gárda, biztos – szezonbeli ötödik – győzelmét egy pillanatig nem fenyegette veszély.