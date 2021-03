Magabiztos körmendi győzelem

Megtört az Egis Körmend kosárcsapatának rossz sorozata, a piros-feketék tizenhét ponttal, magabiztosan nyertek a ZTE KK ellen.

Egis Körmend – Zalakerámia ZTE KK 97–80 (22–27, 23–15, 29–18, 23–20)

Körmend, NB I-es férfi kosárlabda mérkőzés (zártkapus) 8. forduló

Vezette: Tőzsér D., Frányó P., Boros T.

Egis Körmend: Thames 9/3, Mócsán 11/9, Oroszi-, SIMONS 17/9, TAYLOR 17

Csere: IRELAND 21/6, Takács 4, Ferencz 8, Németh 6, Tóth 4,

Vezetőedző: Antonis Constantinides

Zalakerámia ZTE KK: DUREN 10, Wiggs 12/3, Bonifert 6, Vuko 2, SZABÓ 18/9

Csere: Polster 3/3, GLENN 22, Völgyi-, Donaldson 4, Simon 3/3, Antóni-

Vezetőedző: Luca Bechi

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2-9. 7. perc: 15-15. 13. perc: 26-32. 18. perc 38-40. 23. perc: 53-44. 25. perc: 64-50. 36. perc: 85-67. 38. perc: 88-74.

Kipontozódott: Taylor (40.)

Volt miért visszavágnia a Körmendnek, hiszen jó egy hónapja csúfos vereségbe futott bele a csapat Zalaegerszegen (92-69). A hazaiak keretéből hiányzott Durázi Krisztofer, aki csapaton kívül kontaktszeméllyé vált, így el kellett különíteni.

A ZTE kezdett jobban, több sikertelen dobás után Szabó triplája esett be először, majd egy 2+1-es akciót is eredményesen zárt a zalaegerszegi (0-6). Taylor hibátlanul büntetőzött, így a házigazda is megszerzete első pontjait. De Szabó nagy formában volt, bevarrt egy újabb hárompontost (2-9). Bonifert közelije után rögtön időt kért a Körmend (2-11). Thames triplájával kapaszkodott a hazai alakulat, majd Irealand négy pontja jelentett sokat a Körmendnek (11-13). A negyed közepén komolyabb fokozatra kapcsolt a hazai csapat, és a 7. percre sikerült kiegyenlítenie (15-15). Nagy iramot diktáltak a felek, keveset adtak a védekezésre. Éppen, hogy átvette a vezetést a házigazda Mócsán triplájával, a túloldalon Polsteré is behullott (18-20), gyorsan fordult is az eredmény. Glenn összeügyeskedett pontjaival tartotta előnyét a ZTE, ezt Szabó még megtoldotta egy hárompontossal. Takács hozta közelebb a Körmendet az első kisszünetre (22-27).

Glenn három sikeres büntetője mellett a Körmendnél egy mezőnykosár esett a második etap elején, Ferencz jóvoltából. Szabó még mindig pontosan célzott, már 16 pontnál tartott, nőtt a különbség (24-32). Thames igazított a pontálláson, majd Ferencz vállalt be egy zsákolást, amire felugrott a körmendi kispad. Újra Thames volt eredményes, így két pontra feljött az Egis Körmend (30-32). A ZTE nem hagyta magát, Duren vágtázott be egy ziccerrel, majd Simons tette be első dupláját a közösbe. Németh Ákos adott lendületet a piros-feketék játékának, így a 17. percben ismét egyenlőt mutatott az eredményjelző. Ezután minimális előny birtokába kerültek a hazaiak (42-40). Ireland, Simons és Mócsán is távolról ostromolták a gyűrűt, eredménytelenül. A kék-fehéreknél Wiggs egalizált. A félidő utolsó lehetőségét Ireland használta ki, így hárompontos körmendi előnnyel mehettek pihenni a csapatok (45-42).

Simons kezdett be két triplával a második felvonás elején (51-42). Lefagyott a Zalaegerszeg, így Thames tíz pont fölé vihette a különbséget (53-42). Felszabadultabban játszott a Körmend, Mócsánnak voltak szép megmozdulásai (60-50). Taylor is hozzátette a magáét, kezdett megnyugtatóvá válni a hazai előny (64-50). Vezetett a Körmend, de egy pillanatra sem adta fel a zalai együttes (69-58). Ireland triplája után léphettek át az utolsó negyedbe a csapatok (74-60).

A záró etapban is menetelt a Körmend (81-64). Simon Kristóf kozmetikázta az eredményt, de Simons tett róla, hogy ne érjen közelebb az ellenfél. Wiggs triplája adott egy utolsó lendületet az egerszegieknek, de a házigazda akarta a győzelmet, és ezúttal nem is engedte elúszni. Megérdemelt győzelemmel debütált a Körmend régi-új edzője, Antonis Constantinides.