Magabiztos körmendi győzelem félgőzzel

Nem adott bele apait-anyait az Egis Körmend, de így is győzelmet szerzett a Jászberényi KSE ellen a bajnokság 9. fordulójában. Érvényesült a papírforma, a végén harmincnégy pont lett a különbség.

Egis Körmend – Jászberényi KSE 87-53 (10-17, 32-3, 24-17, 21-16)

Körmend, 1900 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch P., Söjtöry T., Oláh M.

Körmend: TURNER 13, Oroszi-, EDWARDS 18/3, Varnado 10/6, TAYLOR 13. Csere: Kastrati 2, Durázi 11/3, Ferencz 5 Németh Á. 3, Kozma 3/3, Takács 4, Martinez 5/3 Vezetőedző: Matthias Zollner.

Jászberény: Miller 2, Ruják 6, Reed 4, ALEKSANDROV 17/9, Pantelics 4 Csere: BUZÁS 11, Peringer 3, Mészáros 6, Szigedi-, Mondi- Vezetőedző: Lo Elhadji Malick

Az eredmény alakulása: 3. perc: 0-4. 7. perc: 9-10. 14. perc: 20-17. 17. perc: 27-20. 23. perc: 46-24. 27. perc: 63-29. 35. perc: 79-44. 37. perc: 84-46.

Kipontozódott: Miller (35.)

Langyosan és erőtlenül kezdett az Egis Körmend, a Jászberény sokkal többet beleadott, így vezetést szerzett. A vendégnél is sok volt a hiba, több ziccere és tiszta dobóhelyzete is kimaradt, de a házigazda még többet rontott. A negyed feléig a Körmend csak büntetőkből szerzett pontokat, a Jászberény mezőnyből is betalált (5-10). Frissítette csapatát Matthias Zollner, így egy pontra zárkózott a vasi együttes. De Aleksandrov jó formát mutatott távolról, második triplájával megint meglépett a jászsági alakulat. Nem játszott extrán a Jászberény sem, inkább a hazaiak teljesítménye volt igen halovány (10-17).

A második etap elején a Körmend rossz formája a Jászberényre is átragadt. Elképesztő hibákat vétett most már a vendég is, így előbb egyenlítettek, majd a vezetést is átvették a piros-feketék (18-17). A vendégcsapat helyzetét nehezítette, hogy egyik alapembere, LaMarcus Reed megsérült és végérvényesen kiesett a játékból. Egymást segítették ki palánk alatt a körmendi játékosok, csak együttes erővel, többnyire sokadik próbálkozásra ment a pontszerzés. A játékrész hajrájában megélénkült a házigazda, ez meglátszott a pontálláson is (35-20). Négyfős magyar sor – Taylorral kiegészülve – fejezte be a negyedet a Körmendnél, huszonegy pont volt már a különbség a felek között (41-20). A második etapot igen simán, 32-3-ra hozta a vasi együttes.

A nagyszünet után sem tudott újat mutatni a Jászberény, a körmendi gépezet – ha nem is teljes gőzzel -, de ment előre. A negyed közepén Edwards hozta a Körmend első tripláját, előtte nyolcat elhibázott a házigazda (58-27). Varnadonak is megjött a kedve, igen nagy szakadék tátongott a felek között (63-29).

Az utolsó felvonásban több lehetőséghez jutottak a piros-feketék fiataljai, akik állták a sarat. Martinez előbb egy triplával köszönt be, majd egy tetszetős zsákolást mutatott, erre igazán megjött a körmendi tábor hangja és Travis Taylor is felugrott a kispadról. A vége a magyar fiúké volt a hazaiaknál, Durázi volt a rangidős.

Lelkes jászberényi kezdés után hamar kiderült, hogy osztálykülönbség van a két csapat között, ezt tükrözte a végeredmény is. A Körmend továbbra is tartja a hazai pályát, a jászsági együttes pedig nyeretlen.

Matthias Zollner: Gondolom, hogy a szurkolóink számára ez egy élvezetes mérkőzés volt. A védekezésünk végig jól működött, és a második negyedtől a támadójátékunk is jelentősen feljavult. Nem könnyű úgy bajnokit játszani, hogy közben két nemzetközi sorozatban is érdekeltek vagyunk és ez más-más feladatot jelent. Mostantól a jövő heti Kataja elleni találkozóra összpontosítunk.

Lo Elhadji Malick: Egész héten a Körmend elleni találkozóra készültünk, arra, hogy megakadályozzuk a gyors támadásokat. Ez az első negyedben sikerült. Utána Reed kiválásával igen nehéz lett a helyzetünk, de persze ez nem vesz el semmit a Körmend érdemeiből. Nekünk kizárólag magunkkal kell foglalkoznunk és javítanunk kell a hibáinkat a következőkben.