Magabiztos Répcelak – Az FTC-nek saját pályáján sem volt esélye Móriczék ellen

A három szuperligás Vas megyei teke­csapat közül csak a Répcelaknak sikerült nyernie a 2020/2021-es szezon nyitó­fordulójában.

Ferencvárosi TC–Répcelaki SE 1:7 (3345-3546). – Budapest, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

FTC: Sárosi 544, Juhász 518, Botházy 592, Veres 571, Németh A. 544, Kovács G. 576.

Répcelak: Pintér 604, Horváth Z. 581, Tóth Á. 596, Bíró 571, Móricz 607, Molnár 587. Edző: Kiss Zsolt.

Rangadóval kezdte a szezont a Répcelak – a bajnoki éremre szintén esélyesnek tartott FTC otthonában. A hatsávos pályán két sorban találtak gazdára a pontok. Az elsőben mindhárom csapatpont a vasiaké lett, Pintér Károly (604) és Horváth Zoltán (581) nagy különbséggel gyűjtötte be. A répcelaki színekben vívott első bajnoki párharcát megnyerte a nyáron Győrből igazolt Tóth Áron (596) is – néggyel több ütött fája és több szettpontja okán is. A 3:0-s és 127 fás vasi vezetés már szinte behozhatatlan előnyt jelentett. A második sorban a volt csapata ellen először pályára lépő Bíró Patrik (571) ugyanannyit teljesített, mint riválisa, de a szettpontok utóbbinak kedveztek – ezzel megszerezte becsületpontját az FTC. De több babér már nem termett a hazaiaknak, Móricz Zoltán (607) és Molnár Pál (587) is remek formát mutatva kerekedett felül riválisán. Ifjúsági: 1:3 (1042-1060). Bende 496, Rieger 546, illetve Varga M. 534, Varga B. 526.

Thermalpark-Szentgotthárdi VSE–Zengő Alföld Szegedi TE 3:5 (3649-3718). – Szentgotthárd, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Szentgotthárd: Cseh B. 655, Walcher 617, Cserpnyák M. 625, Takács T./Cserpnyák Á. 574, Somodi 606, Pákai 572. Edző: Tróbert József, Cserpnyák Árpád.

Szeged: Danóczy 586, Brancsek 648, Zapletán 613, Karsai 619, Szél 599, Kiss N. 653.

Az elmúlt napokban volt egy kis feszültség a két csapat között. Mivel az utazási korlátozások miatt a szegediek két világbajnok szerb játékosukat nem tudták Szentgotthárdra hozni, a mérkőzés halasztását kérték – a vasiak viszont mindenképpen szerették volna elkezdeni a bajnokságot. Végül pályára lépett a 13-szoros bajnok, címvédő Szeged – így is kiemelkedően jó játékosokkal. Nagyon szoros, élvezetes mérkőzés kerekedett, mindhárom sorban egy-egy csapatpontot szerzett a két gárda. A szentgotthárdiak szekerét Cseh Bence indította be, aki a nap legjobb eredményével, 655 fával szerzett pontot csapatának. A második sorban a csupán 18 éves Cserpnyák Martin remekelt – és 625 fájával legyőzte a korábban a Répcelakban is játszó, Szegedre visszatért kétszeres világbajnok klasszist, Zapletán Zsombort (613). Egál pontállás mellett az első sor után 8, a második után 5 fával még a gotthárdiaknál volt az előny. A zárókörben Somodi Károly 606 fája is pontot ért a kétszeres világbajnok Szél Tibor ellen, de a több ütött fáért járó két pont végül a Szegedé letti. A Szentgotthárd így is nagyszerűen helytállt a bajnok ellen, a 3649-es összfa csupán néggyel kevesebb, mint a csapat hazai pályán elért rekordja.

Ifjúsági: 1:3 (1140-1176). Cseh M. 553, Karba B. 587, illetve Ivanyik R. 594, Karsai D. 582.

Köfém SC–Csákánydoroszlói TE 7:1 (3337-3298). – Székesfehérvár, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Köfém: Borka 531, Tóbiás 512, Poroszlai 562, Sziklási 569, Kéri-Kineth 568, Czeilinger 595.

Csákánydoroszló: Sütő 528, Meixner 552, Schvarz 539, Danyi 551, Vilics 554, Márton Sz. 574. Edző: Musits József.

A csákányiak 24 éves történetük során először léphettek pályára szuperligás bajnokin – sajnos most nem tudták megismételni az osztályozón mutatott extra teljesítményt. Az első sorban még a vasiaknak állt a zászló, miután Meixner László (552) nyert. Sütő Zsolt (528) csupán három fával maradt alul – ekkor még a Csákánydoroszlónak volt 37 fás előnye. A középső sorbeliek azonban már nem tudták tartani a fehérváriakat, pont sem termett nekik, és az össz­fa már néggyel kevesebb volt, mint a vendéglátóké. Az utolsó sorban még volt némi esély csákányi pontszerzésre, de a finist a hazaiak nyerték. Így is csak 39 fa volt a két csapat között, a végeredmény nem tükrözi, hogy kiegyenlített volt a mérkőzés. Ifjúsági: 1:3 (1040-1049). Németh I./Jezsoviczki 493, Molnár 547, illetve Szabó Sz. 521, Márton G. 528.