Magabiztosan nyert az Egis Körmend az OSE ellen

Érvényesítette a papírformát az Egis Körmend kosárcsapata a bajnokság első fordulójában. Ferenczék magabiztosan, huszonegy ponttal nyertek az újonc OSE Lions ellen.

Egis Körmend – OSE Lions 84-63 (22–10, 30–21, 19–12, 13–20)

Körmend, 2000 néző, I. forduló V.: Tőzsér D., Török R., Kulcsár T.

KÖRMEND: Turner 15/3, Oroszi, Edwards 3, Varnado 10, KELLER 12/3 Csere: Ferencz 11/9, TAYLOR 14, Németh Á. 4, KASTRATI 15/3, Takács-, Kiss M.- Vezetőedző: Matthias Zollner

OROSZLÁNY: Washington-, Abell 13, Rizvic 6, Zsíros 3/3, BOZOVIC 14 Csere: Garamvölgyi 7/3, Demeter 6, Nshimba 1, Illés 3/3, Mohácsi 10/3 Vezetőedző: Sebastjan Krasovec

Az eredmény alakulása. 6. p.: 11-5. 8. p.: 17-8. 14. p.: 32-19.,19. p.: 45-28. 26. p.: 63-37. 28. p.: 65-39. 33. p.: 72-52. 37. p.: 79-56

Kipontozódott: –

Telt ház és nagy hangulat fogadta a csapatokat. Az egész nézőtér piros-feketébe öltözött, hiszen mindkét együttesnek ez a színkombinációja. Mintegy százötven oroszlányi szurkoló is érkezett a találkozóra, akik nagy hanggal melegítettek a mérkőzésre. Megtelt a körmendi B közép is, onnan jött a válasz.

A mérkőzés előtt Bebes István Körmend polgármestere köszöntötte Oroszlány városvezetőjét, Lazók Zoltánt, abból az alkalomból, hogy az OSE harminc év után újra az élvonalban szerepel. Két születésnapost is köszöntöttek, Kalamár Edinának Ferencz Csaba csapatkapitány adott át ajándékot, Nagyabonyiné Takács Ilona pedig a feldobást végezhette el.

Pörgősen indult a találkozó, nagy lendülettel állt bele a meccsbe mindkét fél. Ennek megfelelően akadt hiba is a játékban. Keller bombasztikus zsákolásával kezdődött a pontgyártás, de egyszerre jött a válasz Zsírostól. Rövid ideig tartotta magát a vendégcsapat, de a 6. percre már kétszer annyi pontja volt a Körmendnek, mint ellenfelének (14-7). Ferencz mutatott igen jó dobóformát, két triplája könnyedén hullott a kosárba. Taylor emelkedett a mezőny fölé és szerzett több lepattanót. Magabiztosan hozta az első negyedet a házigazda (22-10).

A második negyed első percében némileg erőre kapott az OSE, de a Körmendnél sem maradtak el a pontok, így maradt a megnyugtató hazai előny. Keller mindig jókor volt jó helyen, előbb Kastrati kipattanó tripláját húzta a gyűrűbe elementáris erővel, majd Turner rontott dobására csapott le és könnyedén pöcizte a labdát a kosárba. Az Oroszlánynál főleg Bozovic próbálkozott, több-kevesebb sikerrel. Taylor továbbra is elemében volt, a lepattanók mellett pontokkal is lendített csapatán. A nagyszünetre Ferencz harmadik triplájával elérte a félszázat a Körmend, majd Taylor duplájával át is gördült azon (52-31).

A második félidőben sem tudott közelebb érni ellenfeléhez az Oroszlány. Nőtt a különbség, Turner tett érte sokat (63-37). A Körmend uralta ezt a negyedet is, két pont híján harmincpontos előnye volt a házigazdának a záró játékrészre (71-43).

Az utolsó etap eleje az Oroszlányé volt, sokat hibázott most a Zollner-legénység, nem értették egymást a játékosok. Húsz pontra feljött Sebastjan Krasovec csapata (72-52). A folytatásban sem égett teljes hőfokon a Körmend, de azért Varnado extra zsákolása hozott némi színt a játékba. Takács és Kiss Mátyás is lehetőséget kapott a végjátékban.

Hozta a kötelező meccset az Egis Körmend és a hangulatra sem lehetett panasz. Mindkét tábor nagy erőket mozgósított csapata buzdítására, még a lefújás után is éltették a csapatokat a drukkerek.

Matthias Zollner: Az első három negyedben jó teljesítményt nyújtott a csapatom. Egyértelműen mi irányítottuk a meccset, sok dobóhelyzetet alakítottunk ki, és ponterősen játszottunk. A végén kicsit kiengedtünk, látszik, hogy támadásban és védekezésben is kell még javulnunk. Fontos, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a játékunk.

Sebastjan Krasovec: Gratulálok a Körmendnek. Nagyon gyengén kezdtük a mérkőzést, a Körmend ki tudta használni a hibáinkat és komoly előnyre tett szert. Az első félidőben nem volt ritmus a játékunkban, a második játékrészre összeszedtük magunkat, de a nagy hátrányt nem tudtuk ledolgozni és esélyünk sem volt a győzelemre. Sokat kell még dolgoznunk azért, hogy jöjjenek az eredménynek.