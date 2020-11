Magyar–cseh pingpongderbi Szombathelyen

Mától Szombathelyen vendégeskedik Magyarország és Csehország U18-as és U16-as fiú és lány asztalitenisz-válogatott kerete is – péntektől vasárnapig nemzetközi versenyt rendeznek a számukra.

Nem volt véletlen, hogy szerda este tartották az impozáns Szombathelyi Asztalitenisz-csarnok avatását. Ez mintegy felvezetése is volt a nemzetközi versenynek. Mert ha november eleje és asztalitenisz, akkor a nemzetközi szövetség (ITTF) korosztályos szombathelyi versenye. Ami az elmúlt nyolc évben a World Tour-sorozat legnagyobb létszámú viadalává nőtte ki magát. Idén viszont a pandémia miatt megszakadt volna a sorozat. Mint Lajtai Kristóf, a magyar szövetség főtitkára és Kalmár Attila, a MOATSZ állandó szervezőpartnere, a Pannonsport Kft. igazgatója elmondta, szerették volna fenntartani a folyamatosságot, de a járványügyi helyzet miatt sorra mondták le a szövetségek a részvételt. A magyar fiataloknak – és hasonló véleményen volt a cseh szövetség is a saját korosztályos játékosait illetően – nagy szüksége volna nemzetközi versenyre, ami a további motivációt adhatna nekik a több hónapos egyhangú edzések után. Így hát a két ország válogatott kerete számára rendeznek egy versenyt – a World Tour-állomások menetrendje szerint. Csak éppen nem a megszokott helyszínen, az Arena Savariában, hanem a kisebb létszámhoz igazodva a Szent László király utcai létesítményben.

Természetesen minden járványügyi és biztonsági szabályt betartva szervezték meg a hétvégét. Nyolcvan asztaliteniszező jön Szombathelyre – illetve kettőnek nem kellett utazni, hiszen a SZAK-Sportiskola két tehetséges játékosa, Gergely Márk és Poór Balázs is asztalhoz állhat. Mától vasárnapig „buborékban” élnek a résztvevők és kísérőik, úgy választottak számukra szállást, étkezési lehetőséget is, hogy minél kevesebb kontaktjuk legyen másokkal. És mindenki koronavírus-teszten is átesik. A „buborékrendszer” viszont azt is jelenti egyben, hogy nézők nem követhetik nyomon az eseményeket.

Csütörtökön egész nap és pénteken délelőtt edzőtáboroznak a fiatalok, az asztalitnisz-csarnok mellett a vívócsarnokban is állítottak fel asztalokat. Pénteken délután megkezdődnek a csoport küzdelmek, az U18-as és U16-os korosztályban a fiúknál és a lányoknál is egyéni és páros számban is versengnek. No és lesz csapatverseny is, a nagyobbaknál négy-, a fiatalabbaknál háromfős egységekkel. Ott is csoportmérkőzésekkel kezdenek. Ez azt jelenti, hogy két és fél napon át gyakorlatilag szünet nélkül mérkőzéseket vívhat a két ország asztalitenisz-utánpótlásának krémje Szombathelyen.