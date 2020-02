Magyar Kupa: itthon a HVSE

A hétvégén a futsal Magyar Kupa négyes döntőjének ad otthont az Arena Savaria. A Haladás VSE az aranyéremért indul harcba.

Szombaton Haladás–Veszprém (15.30) és Érd–Berettyóújfalu (18.00) elődöntőt rendeznek. Majd a két győztes vasárnap (14.30) a fináléban csap össze.

A Berettyóújfalu a magyar futsal újkori történelmének sikercsapata. A szombathelyi tornára is címvédőként érkezik – a négyszeres bajnokcsapat egyébként háromszoros kupagyőztes (2009, 2012, 2019). A Haladás egyszer, 2018-ban ért fel a csúcsra a kupában. A két gárdának mozgalmas a közös kupamúltja – és frissek az emlékek. A 2018-as Final Fourban az elődöntőben csapott össze a két élcsapat: a Haladás 4-3-ra nyert, aztán a döntőben a másodosztályú Csömör már nem jelentett akadályt (7-1). A 2019-es Final Fourban aztán Berettyó visszavágott, 4-2-re verte a címvédő Haladást az elődöntőben, majd a döntőben – hosszabbítás után – 4-3-ra gyűrte le a Veszprémet.

A Haladás a 2018-as kupadöntőben az alábbi összeállításban lépett pályára:

Swietelsky-Haladás VSE-Rubeola FC Csömör 7-1 (2-0). – Nyíregyháza, 500 néző, futsal Magyar Kupa, döntő, vezette: Viczián M., Tamási P. (Takács A.).

HVSE: Sásdi – Santos, Michel, Dróth, Bencsik. Csere: Matyi (kapus), Sipos G., Péter, Öreglaki, Horváth P., Németh P., Márkus, Hajmási, Vidák. Edző: Turzó József.

Gólszerzők: Öreglaki, Santos 2, Hajmási 2, Dróth, Sipos G.

Abból a csapatból Sásdi Bálint, Dróth Zoltán, Sipos Gergő, Péter Ábrahám, Horváth Péter, Hajmási Milán és Vidák Balázs ma is a vasi gárdát erősíti. Bencsik, Gyurcsányi és Márkus már a Veszprém sikeréért küzd. Míg Turzó József a válogatott szövetségi kapitányaként dolgozik.

A tavalyi MK-ezüstérmes Veszprém még nem nyert kupát, de komoly erőt képvisel, és idén például még veretlen – nehéz csata vár a Haladásra az elődöntőben. Már csak azért is, mert alaposan megerősítette a keretét az elmúlt hetekben: a szerb válogatott Lazar Milosavljevic, valamint a két brazil játékos, Caio Matheus és Raimundo Junior is jó igazolásnak tűnik. A Veszprém a bajnokságban már nem küzdhet komoly célokért, csak a kupában van esélye „robbantani”. A Berettyó sem bíz semmit a véletlenre, a címvédő is bővítette amúgy is bombaerős keretét a volt brazil válogatott, Francisco Diece de Oliveira Pereira személyében. És a zuhanyhíradó szerint egy „titokban érkező” francia játékos is bevetésre vár a Final Fourban. Az NB II-es Érdtől már az is nagy eredmény, hogy idáig eljutott. Vélhetően nem tudja majd megnehezíteni a Berettyó dolgát az elődöntőben.

– A kezdetektől a csapatnál vagyok, nyertünk bajnokságot az NB II-ben, majd kétszer bronzérmet az élvonalban, aztán jött az első igazán nagy diadal, a 2018-as kupagyőzelem – fogalmazott Horváth Péter, a Haladás csapatkapitánya. – Felemelő érzés volt megélni azt a sikert – most pedig azért dolgozunk, hogy hazai pályán, a közönségünkkel együtt ünnepelhessünk. Érezzük a felfokozott várakozást a városban, tisztában vagyunk a velünk szemben támasztott elvárásokkal. Nem nyom agyon minket a tét, egy természetes drukk munkál ugyan a csapatban, de egészséges önbizalommal várjuk a Final Fourt – hiszen az egész szezonban kiegyensúlyozottan teljesítettünk. A reményeink szerint telt ház előtt léphetünk pályára, és bízom a végső sikerben. De tudom azt, hogy a Veszprém is nehéz ellenfél lesz.