Magyar Kupa: Pécsett a Hali

A 16 közé jutásért szerdán 14 órai kezdettel a Szombathelyi Haladás a Pécsi MFC vendége lesz a labdarúgó MOL Magyar Kupában.

A pécsiek a kupában eddig két 3-1-es győzelmet arattak, előbb Makón, majd Salgótarjánban nyertek két góllal. A Haladás a 6. fordulóban 3-0-ra győzött a Szegedi VSE vendégeként, majd játék nélkül, 3-0-val jutott tovább a Ménfőcsanak ellen – a kisalföldiek ugyanis a koronavírus miatt kétszer sem tudtak kiállni. Most a 16 közé jutás a tét. A bajnokságban a pécsiek legutóbb a Mecsekalján 4-2-re verték a Kazincbarcikát, míg a Haladás 2-1-re nyert Szegeden. Az őszi Haladás–Pécs bajnokin, a Rohonci úton nem született gól.

– Minden mérkőzés más, bár tény, sem mi, sem a pécsiek nem felejtettek el focizni az őszi találkozónk óta – mondta Mátyus János, a Haladás vezetőedzője. – Az akkori meccsen – bár jobban futballoztunk náluk – meggyűlt velük a bajunk. A Pécs nagyszerűen szerepel a bajnokságban, és nyilván a kupában is tovább akar lépni – de mi is. Nagyon fontos számunkra a kupa, de nagyon fontos a bajnokság is. Pécsett olyanok is szerepet kapnak, akik eddig kevesebbet játszottak, be kell bizonyítaniuk, hogy a csapatban a helyük. Továbbjutást várok. A sok utazás miatt a regeneráción, a pihenésen van a hangsúly, fontos, hogy a meccsre felfrissüljünk. Tóth Dávidra nem számíthatok, aki sérülése után még nem bevethető.

– A Pécs egy nagyon jól szervezett csapat, nemhiába kap kevés gólt a bajnokságban és áll a harmadik helyen a tabellán – mondta a vasiak középpályása, Kiss Bence. – Hátul stabilak, jól védekeznek, elöl pedig megvannak azok a kreatív játékosaik, akik el tudják dönteni a találkozóikat. Teljesen más meccs lesz a szerdai, mint az őszi bajnokink. Jó hangulatban készülünk; nagyon fontos volt, hogy a hétvégén megszereztük az idei első győzelmünket, és így vághatunk neki a kupameccsnek. Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, de szeretnénk jól szerepelni a kupában – és továbbjutni a következő fordulóba.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Döntetlennél hosszabbítás, majd ha ekkor sincs döntés, tizenegyesek következnek.

Kiemelt képünkön: Kiss Bence nehéz meccsre számít