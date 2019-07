Már 35. alkalommal rendezték meg a Vasi Vasember triatlonversenyt

A férfiaknál a tiszakécskei Tarnai László, a nőknél Csomor Erika (Százhalombattai VUK SE) nyerte meg a 35. Vasi Vasember olimpiai távú triatlon amatőr ranglistaversenyt.

„Gyere csak, jó ez!” – kiabálta ki a Vasi Vasember rajtja előtt öt perccel már a vízben „melegítő” egyik versenyző a parton álló, kissé tétova társának. A Szombathelyre zúduló péntek késő délutáni felhőszakadás kissé lehűtötte a Csónakázótó vizét, így a népszerű viadalra érkező sportolók közül néhányan kétszer is meggondolták, hogy vízbe vessék-e magukat. Nos, pánikra semmi ok nem volt, szombatra a víz így is még versenyzésre abszolút alkalmas, 22,5 fokos volt. Az indulóknak először 1500 métert kellett úszniuk, majd 40 km-t kerékpározniuk, végül 10 km-t futniuk.

Mivel idén nem számított országos bajnokságnak a viadal, a tavalyihoz képest valamivel kevesebb profi triatlonos érkezett. Az összesen 463 induló borús időben, 18 fokban gyülekezett a fitneszpark előtti rajthelyen. Pontban 11 órakor a férfiak és a férfi váltók, majd negyedóra múlva a senior férfiak, újabb negyedóra elteltével a nők, a női és vegyes váltók rajtoltak el. A tavalyival ellentétben idén nem egy teljes kört úsztak, hiszen a kishíd alatt a vízmélység nem volt megfelelő. Így a hídig elúsztak, ám onnan visszafordulva szelték a habokat.

Majd egy időre eltűntek a kíváncsi szemek elől, hogy a Fedett Uszoda előtt felállított kerékpáros-depóban biciklire pattanjanak és elkerekezzenek Nárai felé. Sé irányából értek vissza a városba, aztán kerékpárjuktól a depóban megszabadultak, és a Csónakázótó körül futottak négy kört a versenyzők. A férfiaknál az abszolút versenyt a tiszakécskei Tarnai László nyerte, megelőzve a tavalyi győztes Berekméri Leventét. A legjobb vasi, a Vasi Triatlon SE sportolója, Zsódér Zsolt a nyolcadik helyen végzett, egy hellyel klubtársa, Molnár Marcell előtt.

A nőknél a százhalombattai Csomor Erika megvédte tavalyi elsőségét, Kálovics Anikó (Vasi Triatlon) bronzérmes lett, mint egy esztendeje.

A korosztályokban több vasi dobogós hely is született, köszönhetően elsősorban a 30 fővel induló Vasi Triatlon SE versenyzőinek. Garami Árpád (Pannonsport) és Kapolcsi Imre csakúgy, mint az összes eddigi Vasi Vasembert, a 35.-et is teljesítette. Utóbbi korosztályában első helyet szerzett.

– Szerencsénk volt az idővel, mert a verseny alatt megúsztuk az esőt, így ideális körülmények között zajlott a idei Vasi Vasember – mondta Jerse András versenyigazgató. – Mivel nem országos bajnokság volt és előzetesen rosszabb időt jósoltak, a tavalyi versenyhez képest kicsit kevesebben neveztek – de az indulók több mint fele megyénkből érkezett. Az útfelbontások miatt ezúttal jóval több segítőre, szervezőre volt szükség, de zökkenőmentes versenyt rendeztünk.

Eredmények. Férfi, abszolút: 1. Tarnai László (Tiszakécske) 1:49, 2. Berekméri Levente (FTC) 1:49:59, 3. Wagner Tamás (Equilor Team Újbuda) 1:53:51), 8. Zsódér Zsolt (Vasi Triatlon SE) 1:59:32, 9. Molnár Marcell (Vasi Triatlon) 2:00:31, 13. Pócza Tamás (Vasi Triatlon) 2:02:45, 31. dr. Gábriel Mátyás (Vasi Triatlon) 2:09:50. Vasi korosztályos dobogósok. Junior (18–19 év): 2. Molnár Marcell. 30–34: 1. Pócza Tamás. 45–49: 1. Zsódér Zsolt. 70–74: 1. Kapolcsi Imre (Vasi Triatlon) 3:08:56. Női, abszolút: 1. Csomor Erika (Százhalombattai VUK SE) 2:07:41, 2. Pozsonyi Ágnes (Esztergomi TK) 2:09:53, 3. Kálovics Anikó (Vasi Triatlon) 2:13:20, 10. Pillisz Réka (Kőszegi Triatlon Klub) 2:24:31, 20. Balázs Mariann (Vasi Triatlon) 2:34:43, 31. Polgár Dóra (SzoESE) 2:44. Vasi korosztályos dobogósok. Junior: 1. Pillisz Réka. 18–24: 3. Polgár Dóra, 32. Dala Kitti (Vasi Triatlon) 2:44:25. 40–44: 1. Kálovics Anikó. 50–54: 1. dr. Temesi Zsuzsanna (SzoESE) 2:47:35. Váltó: 1. Péterffy Renáta, Gránicz István, Korpics Attila (Vazsi Bádogemberek) 2:00:45, 2. Kálovics Anikó, Kelemen Tibor, Galavics Patrik (Vasi Tritánok) 2:05:04, 3. Nyul Marcell, Fekete Kata, Schwahofer Balázs (Kőszegi Tritánok) 2:07:58.