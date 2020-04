Már a jövőt építi az SZKKA női kézicsapatának vezetősége

A Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I-es női kézilabdacsapatának vezetősége már a következő szezon együttesét építi – alakul a játékoskeret.

A jelenlegi – 2019/2020-as – szezont márciusban félbeszakította a Magyar Kézilabda Szövetség. Az újonc SZKKA a 11. helyen állt a 14 csapatos tabellán, amikor véget ért a pontvadászat – vagyis „önerőből” is teljesítette volna célját, a bennmaradást. A klubvezetés nem pihen, már meg is kezdte a keret kialakítását a következő szezonra. – Öt játékosunktól búcsúztunk el – vágott bele a dolgok közepébe Pődör Zoltán, a Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia klubvezetője. – Gadányi Maja végzett a tanulmányaival Szombathelyen, hazatér Budapestre. Sipeki Flóra vőlegénye miatt az NB I/B-s Budaörs színeiben folytatja pályafutását. Sárosi Nanette év közben érkezett hozzánk, a sok sérülés miatt volt rá szükségünk, alapból is csak a bajnokság végéig terveztünk együtt, most tehát távozik. Dijana Joveticcsel nem tudtunk megegyezni a folytatást illetően, így elválnak útjaink. Az év közben komoly vállműtéten átesett Mayer Maja pedig úgy tűnik, hogy befejezi pályafutását. – A tavalyi keret kilenc játékosa viszont marad SZKKA-mezben – folytatta az ügyvezető.

– Így Csire Fanni, Horváth Petra, Mayer Szabina, Pődör Rebeka, Szendrei Barbara, Varga Nikolett, Virág Noémi, Liliia Horilska és Katarina Tomasevic is elfogadta

az ajánlatunkat és a következő, a 2020/2021-es szezon végéig szóló szerződést írt alá. Továbbá a fiataloktól Bíró Dorina, Franka Ramóna, Tóth Antónia és Kozma Adrienn jön fel a felnőtt keretbe. Nagy sajnálatomra Biljana Bandelierrel egyelőre a fizetéscsökkentésről nem tudtunk megállapodni, de azért még bízom abban, hogy kedvezően alakul az ügy, és tudjuk folytatni a közös munkát. – A 13 fős létszám szűk, ennek megfelelően bővíteni, erősíteni kell a keretet – folytatta Pődör Zoltán. – Meg is egyeztünk egy komoly minőséget képviselő légióssal, de visszaléptünk a szerződtetésétől – csak ismételni tudom magam: pénzügyi téren jelenleg észnél kell lennünk.

A jelenlegi helyzetben felértékelődik az utánpótlás

Valamint három magyar játékossal állunk tárgyalásban már hosszabb ideje, jól haladnak az egyeztetések, de neveket majd csak akkor mondanék, ha konkrétumokról is beszámolhatok. – Természetesen nem csak az NB I-es csapat létezik számunkra, legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb az utánpótlásunk – jelezte Pődör Zoltán. – A jelenlegi gazdasági helyzetben felértékelődik a minőségi utánpótlásképzés – nálunk pedig a minőség és a mennyiség is rendben van. Továbbra is azért dolgozunk, hogy a fiataljaink eljuthassanak az élvonalig – addig is a lányoknak edződniük kell a felnőtt mezőnyben. Ezért a 2002/2003-as korosztályt a felnőttek között, az NB I/B-ben fogjuk versenyeztetni, valamint tervben van egy NB II-es csapat indítása is. A célunk, hogy minél több NB I-es játékost neveljünk Szombathelyen!