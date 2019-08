Már az Eb-re hangol a röplabda-válogatott

Másfél hétig Szombathelyen vendégeskedik az Európa-bajnokságra készülő magyar női röplabda-válogatott. Az ötnapos edzőtábor után a szintén ötnapos Savaria Kupa következik.

Történelmi eseményre készül a magyar női röplabda-válogatott: először léphet hazai környezetben pályára Európa-bajnokságon. Az augusztus 28. és szeptember 8. között rendezendő 31. kontinensviadalnak négy ország –Törökország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország – is társrendezője, a mieink további öt csapat társaságában hazai környezetben, a Papp László Sportarénában játszhatják a csoportmeccseiket.

Jan De Brandt, a magyar válogatott belga szövetségi kapitánya májusban kezdte a munkát egy bő kerettel. A közvetlen Eb-felkészülés július közepén rajtolt, azóta Spanyolországban és Görögországban is edzőtáboroztak és játszottak felkészülési mérkőzéseket a lányok, legutóbb, az elmúlt hétvégén pedig a szlovákiai Nyitrán vendégeskedtek – a pénteki találkozón 3:1-re kikaptak, a szombati visszavágón viszont 3:2-re nyertek.

Vasárnap viszont már Szombathelyen vertek tanyát, és hétfőn délelőtt egy erősítő edzéssel meg is kezdtek egy ötnapos edzőtábori etapot az Arena Savariában – délután már a labdáé volt a főszerep. Jan De Brandt elmondta, hogy csütörtök kivételével – amikor egy – mindennap két edzés lesz. Éppen itt, Szombathelyen fordulnak egy új szakaszba. Eddig az egyéni képzés, a technika csiszolása volt a középpontban, illetve az, hogy a felkészülési mérkőzéseken mindenki elég játéklehetőséghez jusson. Úgy véli, hogy eddig tudásának 50–60 százalékát nyújtotta csak a csapat. Mert most jött el az idő, hogy a taktikát is elkezdjék felépíteni az Eb-re. Jelenleg 18 játékossal készülnek Szombathelyen, köztük van a Szombathelyen nevelkedett, most a Békéscsabában játszó center, Bodovics Hanna is – a sérüléséből lábadozó center, Pintér Andrea hiányzik. Az ötnapos edzőtábor után szombaton kezdődik majd a Savaria Kupa, amelyen ugyan „csak” öt csapat lesz (az Eb-csoportban pedig ugye hat), de éppen a páratlan szám miatt tudnak egy szünnapot is beiktatn

i – ahogyan majd a budapesti Eb-n is lesz. Görögország (szombat, 17.00), Franciaország (vasárnap, 17.00), a hétfői szabadnap után Spanyolország (kedd, 17.00), végül pedig Szlovénia (szerda, 19.30) lesz majd az ellenfél – Jan De Brandt szerint mind az öt csapat hasonló szintet képvisel.

– Olyan ez a válogatott keret, mint egy nagy család, ahol én nem szigorral, hannem tanárként, „apaként” próbálom támogatni abban a lányokat, hogy minél többet kihozhassanak magukból – engedett egy kis bepillantást a módszereibe a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott 18-as kerete. Feladók: Bleicher Réka, Tálas Zsuzsanna. Ütők: Bokorné Liliom Rita, Dékány Bernadett, Miklai Zsanett, Németh Anett, Pallag Ágnes, Sándor Renáta, Szakmáry Gréta, Török Kata, Villám Lilla. Centerek: Bodovics Hanna, Gyimes Zsófia, Nagy Eszter, Pekárik Eszter. Liberók: Molcsányi Rita, Lékó Lilla, Tóth Fruzsina.