Már biztosan begyűjti az ezüstérmet a Bük

Az NB II.-es női kézilabda-bajnokság 21. fordulójában Körmenden nyert megyei rangadót a Celldömölk. Győzött és begyűjtötte az ezüstérmet a Bük, nyert a Student és a Sárvár is.

Körmendi DMTE–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő 24-39 (14-15). Körmend, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Gréczi, Koltai.

Körmend: Janka, – Somlai 3, Őri 1, Horváth D. 4, Cser 1, Kiskós 7, Herczeg 7. Csere: Nagy J. (kapus), Szalai L. 1, Binecz, Dombóvári, Bokor, Varga K. Edző: Varga Andrea.

CVSE: Tömő – Freiberger 8, Kazári 4, Szomorkovits L. 4/1, Győrffy 10, Szecsődi 5, Győrvári. Csere: Bagics 1, Geiger 3, Balogh V., Marton, Pup S. 3, Barabás. Edző: Salamonné Csótár Adrienn.

A mérkőzés a CVSE gyors találataival indult, 5-2-re megléptek a vendégek, és magabiztosan vezettek a félidő közepéig (15. perc: 9-5). Aztán a hazaiak játéka feljavult, míg a celliek védekezése akadozott, és támadásaikban is pontatlanok voltak. Ennek eredményeként a motivált Körmend felzárkózott. A második játékrészben aztán a Celldömölk magára talált, magához ragadta az irányítást, végül magabiztos győzelmet aratott a nehéz helyzetben lévő Körmend ellen.

Varga Andrea: – Már csak egy mérkőzés van hátra ebből az érdekes bajnokságból.

Salamonné Csótár Adrienn: – Különösen jó érzés volt látnom a játékosaim arcán az örömöt, élvezték minden mozzanatát a kézilabdának a második félidőben.

Büki TK–KK Ajka 38-24 (19-13). Bük, 50 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Gácsig, Szecsődi.

Bük: Szücs – Szabó N. 9, Szabó D. 12, Baranyai, Megyeri 2, Tóth V. 4, Cseledi. Csere: Büki, Szalai N. (kapusok), Gősi 7, Kelemen 2, Marton, Szekér, Guttyán 2. Edző: Bölöni Roland.

Az első néhány perctől eltekintve nagyon sima mérkőzésen szerezte meg a Bük a két bajnoki pontot. Jól védekezett a hazai csapat, a támadásaik is pontosabbak voltak, mint a korábbi egy-két találkozón, s a hét a hat elleni játékban is eredményes tudott lenni. Mindenki pályára lépett, Guttyán Adrienn – igaz, csak két hétméteres erejéig – is visszatért a csapatba. S az eredmények kedvező alakulásának köszönhetően egy fordulóval a vége előtt a BTK megszerezte az ezüstérmet.

VKL SE Győr–Student Comfort Sport Kft. 31-33 (15-18). Ikrény, zárt kapuk mögött, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Kamrás, Tóthpál.

Student: Tállai – Kiss B. 4, Mátyás 8, Szabó N., Málovics 8, Nárai 2, Keszei 4. Csere: Nagy N. 7, Nagy-Máró. Edző: Skoda Bence.

Nem kezdte jól a mérkőzést a Student, pontatlanul kézilabdázott. A félidő közepén azonban megnyugodott, átvette az irányítást, majd fordított. A folytatásban pedig nagyot küzdött, taktikailag fegyelmezetten játszott, és kicsikarta a győzelmet.

Sárvárfürdő Kinizsi–SZESE Győr 32-23 (18-11). Sárvár, 100 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Szabó, Szincsák.

Sárvár: Jurik – Vajda 1, Jenőfi 3, Barcza 14/6, Soós 1, Doncsecz 4, Szemes 4. Csere: Varga Á. (kapus), Cser 1, Nyári 2, Gerencsér, Horváth E. 1, Szekeres, Farkas L. 1, Dávid. Edző: Pupp Adél.

Kissé kapkodóan kezdett a hazai csapat, amit a vendégek ki is használtak (5. perc: 1-3). Ezt követően sokáig fej fej mellett haladt a két gárda, majd a játékrész derekán egy 8-1-es hazai sorozatnak köszönhetően – az ezúttal megállíthatatlan Barcza vezetésével – gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzés sorsát a Kinizsi. Szünet után már igazi örömjátékkal búcsúzott lelkes közönségétől a Sárvár – az örömöt Jurik kapus sérülése árnyékolt be.

Egy fordulóval a vége előtt a Bük 2., a Sárvár 4., a Cell 6., a Student 10., a Körmend 11. a 12 csapatos tabellán.