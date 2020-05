Már huszonhét éve szervezi a tornát – Az Őrség jelentős sporteseménye a Rotto Kupa

A Rotto Kupa nemzetközi kispályás labdarúgótorna mára az Őrség egyik jelentős eseményévé nőtte ki magát – Törő Miklós fő szervező 27 éve rendezte meg az első tornát.

– Nekem nincs jelentős labdarúgómúltam, gyerekként ugyan fociztam, de gyorsan beláttam, hogy nem vagyok nagy tehetség – árulta el Törő Miklós. – Ugyanakkor a szervezéshez, a rendezéshez mindig volt érzékem. A szalafői labdarúgó-egyesület 1993-as megalakításában már aktívan részt vettem – azóta is a megyei III. osztályban szerepel a csapat. Az első kispályás focitornát 28 évesen, 1994-ben szerveztem meg – nyolc gárda részvételével.

– Gyorsan kiderült, hogy nagy igény van a tornára. Folyamatosan nőtt a csapatok létszáma, egyre több korosztályban, kategóriában hirdettünk versenyt. Végül a 2000-es évek elején érte el a mai formáját a rendezvény. Azóta háromnapos a torna, rendre július első két hétvégéjén zajlanak a meccsek. Mindig van nyílt férfi, öregfiúk és szenior kategória, valamint egy VIP-torna, de ha akad jelentkező, akkor női meccseket is lebonyolítunk. Általában 60 feletti a csapatlétszámunk – és a tornát már régóta színesíti egy főzőverseny is. A létszámot maximalizáltuk, mert bár lenne még bőven jelentkező, inkább a színvonalas rendezés, minőségi díjazás mellett tettük le a voksunkat. 2005 óta a Szalafő Sportjáért Egyesület a fő szervező – anyagi hasznot nem hoz a torna. Érdekesség, hogy az egyesület a téli időszakban öt éven keresztül rendezett sakk-, asztalitenisz- és tekeversenyeket is, de ma ezekre valamiért már nincs igény.

– Régen nem volt ilyen technika, mint manapság – jelezte Törő Miklós.

– Ezért rengeteg utánajárásra, személyes találkozóra, telefonbeszélgetésre volt szükség – ami azonban egyáltalán nem baj, hiszen sok-sok kapcsolatra, jó barátra tett szert az ember. De én például 17 éven keresztül úgy szerveztem a tornát, hogy Magyarszombatfán éltem. A Rotto Kupát ugyanaz a hétvégiház-tulajdonos budapesti üzletember, Balázs Géza támogatja névadóként, aki az első, 1994-es torna létrejötténél is segédkezett. És a szervezői gárda magját is ugyanaz a 12-13 fő alkotja hosszú ideje – mindenki tudja a dolgát.

Tavaly átlépte a 110-et a szponzoraink száma, ami szerintem igen szép eredmény a mai világban. És az önkormányzat is mögöttünk áll a kezdetek óta. Szalafő alig 200 lelket számláló település, mégis képes egy ilyen rendezvény lebonyolítására. A közvetlen szervezés négy-öt hónapos munkát jelent. A torna a térség egyik meghatározó eseménye lett, amelynek turisztikai szempontból is sok a hozadéka: a résztvevők visszajárnak vendégként az Őrségbe, de sokan családostul vesznek részt a Rotto Kupán – több éjszakát eltöltve Szalafőn vagy a közeli településeken.

– Zala megyében ugyancsak nagy respektje van a tornának, akárcsak a határhoz közeli szlovéniai magyar falvakban. Megfordult a fejemben már, hogy be kellene fejezni a szervezést. De aztán mindig tovább csináltam. Ebből nem lehet csak úgy kiszállni, a sok támogatót, csapatvezetőt, játékost, a rengeteg barátot, közeli ismerőst nem lehet cserben hagyni. Mindenki számít a munkámra, hát teszem a dolgom, amíg az egészségem engedi. Szerintem az országban nem sok szabadidős sportrendezvény ért meg ennyi időt – büszke vagyok a Rotto Kupára!

Az 52 éves Törő Miklós határőrként dolgozott, manapság pincérként keresi a kenyerét, és önkormányzati képviselő Szalafőn. A munkásságát dicséri a falu központjában található sportmezgyűjtemény is. A folyamatosan bővülő, jelenleg több mint 350 mezt, 250 zászlót, számtalan egyéb sportrelikviát tartalmazó állandó kiállítás a 25., jubileumi Rotto Kupát volt hivatott színesíteni – de azóta is nagy népszerűségnek örvend. Törő Miklós 2003-ban Vas Megye Szabadidősportjáért, 2010-ben Vas Megye Szolgálatáért (sport tagozat), 2018-ban pedig Lóránt Gyula-díj elismerésben részesült.

Természetesen az idei, a 27. Rotto Kupa sem marad el – a vonatkozó egészségügyi előírások betartása mellett. Július 4–5-én és 11-én pattog majd a focilabda, 62 csapat alkotja a mezőnyt.