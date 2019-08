Már készülnek az SZKKA II. fiataljai

Megkezdte a felkészülést a 2019/2020-as szezonra a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) második számú, fiatal játékosokat felvonultató, az NB I/B-s bajnokságban induló női kézilabdacsapata.

Az SZKKA II. roppant fiatal csapata tavaly megnyerte az NB II-es pontvadászatot, így feljutott az NB I/B-be – a klubvezetés pedig vállalta a másodosztályú szereplést. A Pődör Zoltán vezette szakmai stáb (Balogh Sándor utánpótlás szakmai igazgató, Farkas József kapusedző, Vincze Tamás erőnléti edző, Márkus Konstancia gyógymasszőr) a napokban kezdte meg a felkészülést a 2019/2020-as másodosztályú szezonra.

– Tavaly U22-es együttessel szereztünk bajnoki címet az NB II-ben, idén viszont U19-es gárdával futunk neki az NB I/B-nek, vagyis át kellett alakítani a keretet, új csapatot építünk – árulta el Pődör Zoltán, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia második csapatának vezetőedzője, a klub ügyvezetője. – A serdülő- és ificsapatunkat gyúrtuk össze, valamint igazoltunk hat fiatalt a Győri Audi ETO, egyet pedig a Nemzeti Kézilabda Akadémia gárdájától. Az igazolásaink is jelzik, hogy hová fejlődött a klubunk, ma már mi is tudunk olyan neves egyesületekből játékosokat szerződtetni, mint például az ETO vagy a NEKA – hosszú utat tettünk meg, amíg idáig eljutottunk.

A megye egyetlen NB I/B-s csapata vagyunk, szeretnénk méltóképpen képviselni a vasi, szombathelyi színeket, de reálisan szemlélve az erőviszonyokat elsősorban a biztos bennmaradás lehet a célunk. Ugyanakkor nem csak az eredményre figyelünk, mert a legfontosabb az, hogy a fiatal játékosaink erősödjenek, fejlődjenek, minél több tapasztalatra tegyenek szert a felnőttmezőnyben.

A legjobbak pedig lehetőséget kapnak majd az NB I-es első csapatunkban, közös edzéseken vehetnek részt a felnőttekkel, vagy akár be is mutatkozhatnak az élvonalban. Nem hiszem, hogy ennél nagyobb motivációra lenne szükség. Ugyanakkor hozzáteszem, az NB I/B-s csapatunk szerepel majd az első osztályú országos ifibajnokságban is – amely ugyancsak topbajnokságnak számít. Erős szezon, sok mérkőzés vár tehát a lányokra, ennek megfelelően bő, 21 fős kerettel dolgozunk. A mérkőzéseinket pedig az egyetem csarnokában játsszuk. Bízom benne, hogy jövőre több fiatalunk beverekszi magát az NB I-es keretbe.

Az I. osztályú ifibajnokság szeptember 1-jén, az NB I/B-s pontvadászat pedig szeptember 15-én kezdődik.