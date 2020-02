Már mintegy félszáz tagja van a szombathelyi zöld-fehérek öregfiúk klubjának

Amerre járnak, felismerik őket az emberek. A Haladás Öregfiúk Klubja immáron félszáz tagot számlál.

Több mint negyven éve, 1979 február 23-án Török Péter vezetésével alakult meg a Haladás Öregfi úk csapata. Népszerűségét, létjogosultságát bizonyítja, hogy azóta is él és virágzik a klub.

– A korábbi elnök, Gerencsér Ferenc három éve lemondott, akkor választottak meg egyhangúlag és vettem át a

Haladás Öregfi úk Klubjának elnöki tisztségét – mondta Sebestyén Péter.

– Mondani sem kell, megtiszteltetés, hogy ennyi korábbi kiváló futballistának lehetek a vezetője. Régebben 25-30 ember alkotta a klubot, én azonban úgy gondoltam, ne csak egykori Haladás-játékosok lehessenek tagjaink, hanem olyanok is, akik ugyan

nem fociztak régebben a Haliban, de mindig ott voltak a csapat körül, segítették a klubot, s nem mellesleg szívügyük a Haladás. Így jelenleg 45-50 olyan tagunk van, aki havonta tagdíjat is fi zet. Ebben a létszámban már a feleségek és barátnők is benne vannak.

Igyekszünk minél több programot szervezni, minden évben egy nagy busszal kétéjszakás, háromnapos kirándulást szervezünk, a tavalyi kehidakustányi kiruccanás olyan jól sikerült, hogy idén júniusban is ugyanoda megyünk. Vannak rendszeres havi programjaink is, a hónap első hétfőjén találkozunk, régebben éttermekben jöttünk össze, most a Haladás Sportkomplexum sajtótermében gyűlünk össze.

Hozunk enni- és innivalót, nagyokat beszélgetünk, eszünk, iszunk, jól érezzük magunkat. Persze nem mindig tud mindenki eljönni, de a jó hangulat garantált. Rengeteg kiváló futballistát tudhatunk a klubban, a teljesség igénye nélkül Halmosi Zoltán, Király Ferenc,

Horváth Árpád, Vörös Csaba, Kiss György, Nagy József, Farkas László, Hauzer Tibor, Horváth Imre, Török Péter, Sali György, Gangl László, Stieber József, Iszak Sándor is a klubunk tagja, de legszívesebben valamennyi társunkat felsorolnám. Jólesik, hogy amerre

járunk, megismernek minket, nem felejtették el a régi futballistákat az emberek. Arra odafi gyelünk, hogy valamenynyi klubtagunk születésnapját megünnepeljük, és elhunytaink sírját is megkoszorúzzuk.

Három sikeres év van mögöttünk, minden évben részt veszünk Tapolcán a Novák Dezső Emléktornán, Bükön a Kulcsár Ferenc Emléktornán, a Szarka Zoltán Emléktornán, Zalaegerszegen a Bolemányi Emléktornával zárjuk a téli hónapokat. A klubunk programjait mindig egyeztetem a vezetéssel, Halmosi Zoltánnal, Horváth Árpáddal, Király Ferenccel. Hegedüs Péter pedig a még aktív generációból mozgósítja a tornákon játszó csapatot, de egyre nehezebben jönnek össze a fiúk a mérkőzésekre. Nyugodtan mondhatom,

kuriózumnak számít a Haladás Öregfiúk Klubja, kevés csapatnál van ilyen, pedig sok jó játékos megfordult anno a magyar pályákon.

Az FTC-nél is létezik öregfiúk egyesület, de azon kívül nem tudok másról – mondta az elnök. – Nyilván egy ilyen klubnak vannak költségei, amelyeket a tagdíj mellett a Haladás VSEnek, Bokor Zsolt elnök úrnak köszönhetően fedezni tudunk. Természetesen jó néhányan ott vagyunk a Hali-meccsein, a Rohonci út felőli lelátón kaptunk egy részt, ahol jelképes összegért éves bérletünk van.

Ami a mostani Haladást illeti, optimista vagyok, most már látszik, hogy mit akar játszani a csapat, viszont még néhány játékosnak meg kell találni a megfelelő posztját. Bízom Mátyus János vezetőedző keménységében és stílusában, s hiszem, hogy ha így folytatjuk,

nem esünk ki. Mi mindenesetre minden meccsen ott leszünk a lelátón, és szurkolunk a csapatnak. Rajtunk nem múlik!