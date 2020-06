Már napi kétszer edzhetnek a sportiskola versenyzői

Hosszú szünet után az elmúlt héten végre hazai vízbe szállhattak a szombathelyi sportiskola úszói.

Március 16-a, a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások és a közös edzések beszüntetése után a szombathelyi sportiskola sportolói közül az úszóknak kellett legtovább várniuk, hogy újra megkezdhessék a munkát. Míg a többi sportágbeliek a szabadtéri pályákon már jó ideje tudnak gyakorolni, nekik ki kellett várniuk, míg vízfelülethez jutottak – júniusig be kellett érniük az edzőiktől kapott szárazföldi feladatokkal. A győri uszoda korábban kinyitotta a kapuit, június első két hetében oda jártak a sportiskolás úszók.

– Mivel az úszószakosztály tagjai emeltebb havi költségtérítést fizetnek a sportiskolának, mint a többiek, bevállaltuk, hogy élve a kedvezményes lehetőséggel, Győrben megkezdhessék az úszóedzéseket – mondta Leidli Géza, a Szombathelyi Sportközpont és Sport­iskola Nonprofit Kft. igazgatója. – A múlt héttől már nem kell utazniuk, a megállapodásunknak megfelelően az üzemeltető Vasivíz Zrt. megnyitotta az úszóink számára a kismedencét. Egy műszak alatt – 8 és 16 óra között – naponta kétszer, reggel és délután is edzhetnek, természetesen a biztonsági előírások betartásával.

– Nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy használhatjuk a 33 méteres medencét. Egy időben 88-an tartózkodhatunk az uszodakomplexum vízilabdázók számára épített részében – ezt már Budavári István, a sportiskolai úszószakosztály vezetőedzője mondta el. – Egyelőre azokat mozgósítottuk, akik korábban edzésekre és nem tanfolyamra jártak hozzánk. Nagy örömünkre már az első edzésnapon 53-an eljöttek, természetesen szülői beleegyező nyilatkozatokkal. Reméljük, hamarosan megérkeznek azok is, akik kevésbé törekednek arra, hogy országos bajnokságokra készüljenek, csak szeretnek úszni, illetve a csapathoz tartozni. Négy csoportban dolgozunk, a legkisebbekkel Kassai Gergő, a nagyobbak edzéseit Szabó Tamás, illetve Tejes Péter irányítja, a legnagyobbakét pedig jómagam. Lépcsőzetesen, tízperces különbséggel engedjük be a gyerekeket, hogy minél kevesebben legyenek együtt az öltözőben, és ugyanúgy edzés végén is. A higiéniás előírások akadályokat is jól veszik, előzetesen Győrben már begyakorolták.

Ami a szakmai munkát illeti, Budavári István szerint az, hogy sikeresen vészelték át a „karanténos” időszakot, jól mutatja, hogy a versenyzők kétharmada az első adandó alkalommal visszatért. Az elmúlt hónapokban az edzőknek a szülőkben és a gyerekekben is tartani kellett a lelket. Azoknak persze most könnyebb, akik elvégezték az edzők által küldött szárazföldi feladatokat.

– Az már Győrben is kiderült, hogy ki szerezte meg a megfelelő erőnlétet. Le a kalappal azok előtt, akik megcsinálták a szárazföldi munkát is, biztosan nem volt könnyű az online tanulás mellett – folytatta Budavári István. – Március 16-a óta június 16-án volt először napi két edzésük a fiataloknak, már akkor kétszer 5 kilométert úsztak. És mindenki végig bírta. Egyelőre gyakorlunk tovább. Június és július végére is elfogadtuk a győriek meghívását egy-egy közös edzésre. Versenyt még nem lehet rendezni, a Magyar Úszó Szövetség novemberre és decemberre írta ki a korosztályos országos bajnokságokat. Nálunk október végén lenne esedékes a régiós bajnoki forduló, illetve november végén a nagy, kétnapos versenyünk, a Claudius-kupa. De azt csakis akkor tudjuk bevállalni, ha már nem lesz semmiféle korlátozás, mert mintegy 300-350 gyerek és 250 szülő részvételével lehet rentábilisan megrendezni.