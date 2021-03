Simán nyert Szegeden a Celldömölk I.

A férfi-asztalitenisz Extraliga 16. fordulójában a listavezető Celldömölki VSE-Swietelsky Future FM I. csapata esélyeshez méltó játékkal simán nyert a Tisza partján.

Ezt ne hagyja ki! A Deutsche Wellének nyilatkozó vári lakos buktatja le a német tévét

Flóratom Szegedi AC I.–Celldömölki VSE-Swietelsky Future FM I. 0-7. – Szeged, zárt kapuk mögött, férfi-asztalitenisz Extraliga-­mérkőzés.

Páros. Kószó, Vitsek–Fazekas, Serdaroglu 0:3 (8, 5, 6) (0-1). Egyéni: Kószó–Serda­roglu 1:3 (10, -8, 4, 6), Vitsek–Kriston 1:3 (10, 9, -8, 6) 1:3, dr. Lukács–Fazekas 0:3 (10, 5, 5) 0:3, Kószó–Kriston 2:3 (3, -12, 9, -9, 11), dr. Lukács–Serdaroglu 1:3 (8, 3, -9, 9), Vitsek–Fazekas 0:3 (11, 12, 7). (0-7).

Az Extraliga mezőnyében a szegediek játszanak egyedül más típusú labdával, mint a többiek, a celldömölkieknek így időre volt szükségük, mire alkalmazkodtak a helyzethez. Ennek ellenére egyértelműen a kemenesaljaiak számítottak a mérkőzés esélyeseinek.

A párosokat viszont némi meglepetésre a szegediek kezdték jobban, az első szettben 7-1-re vezetett a Kószó–Vitsek duó, innentől kezdve azonban magukra találtak, megszokták a labdát a vendégek (Fazekas, Serdaroglu), akik aztán fordítottak is. A párosok csatáját így 3-0-ra megnyerték a celldömölkiek. A folytatásban rögtön két fontos meccset húztak be a vendégek, ­David Serdaroglu Kószó Attilát, Kriston Dániel pedig Vitsek Ivánt verte. Az őszi mérkőzésen ugyanis szoros, kiélezett szetteket vívtak a játékosok, ezért is hatott megnyugtatóan, hogy most zsebben volt ez a két összecsapás. Ekkor már 3-0-ra vezettek a vendégek. Majd Fazekas Péter az első szett kivételével végül simán nyert dr. Lukács Levente ellen, aztán Kriston szoros és színvonalas meccset vívott Kószóval. Élvezetes, változatos partikat, szép labdameneteket vívtak a felek, a celli játékos jobban összpontosított és 3-2-re nyert. Serdaroglu meccse simának indult, ám a vendégek játékosa a meccs közepén elbizonytalanodott, de végül érvényre juttatta a tudásbeli különbséget dr. Lukács ellen. Az utolsó meccsen Kószónak az első és második szettben is meccs­labdái voltak Fazekas ellen, a vasi asztaliteniszező azonban ezeket sikeresen hárította, majd a zárószettben felőrölte ellenfelét és végül 3-0-ra diadalmaskodott.

Összességében kijött a két csapatbeli tudásbeli különbség, a listavezető Celldömölki VSE magabiztosan győzött ötödik helyen álló, erős középcsapatnak számító ellenfele ellen. Győzött: Fazekas 2, Serdaroglu 2, Kriston 2, Fazekas–Serdaroglu.

A bajnokságban most háromhetes szünet következik, a Celldömölki VSE együttese legközelebb március 26-án a Félegyházi ASE együttesét fogadja az OPÁL-csarnokban.

Kiemelt képünkön: Fazekas Péter remekül játszott