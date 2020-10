Vasi érmek a ringből

Eredményesen szerepeltek a vasi bunyósok a junior és ifjúsági korosztálynak kiírt országos ökölvívó-bajnokságon.

Az idén Debrecen adott otthont a junior és ifjúsági korosztálynak kiírt ökölvívó magyar bajnokságnak.

A Fitt-Box Ökölvívó Egyesület négy versenyzővel nevezett az ob-ra. Buza Rómeó (junior, 63 kg) az első nap döntő fölénnyel győzött berettyóújfalui riválisa ellen. A következő körben is könnyed bunyóval nyert – az ellenfél edzője a második menetben feladta a mérkőzést. A fináléban a nyíregyházi Petrimán Milán volt az ellenfele. Rómeó elszántan küzdött mindhárom menetben, ez azonban nem bizonyult elégnek, megosztott pontozással ugyanis ellenfele győzedelmeskedett, így a dobogó második fokára állhatott. Szabó Szabina (ifjúsági, 54 kg) egy mérkőzést vívott, technikás boksszal aratott elsöprő győzelmet a szegedi Megyeri Barbara ellen, begyűjtötte az aranyérmet. Pesti Gabriella (ifjúsági, 64 kg) a Haladás versenyzőjét, Bojér Boglárkát verte az elődöntőben. A fináléban a Vasas sportolójával, Dóka Alizával vívott nagy csatát, végül megosztott pontozással maradt alul, ezüstéremmel térhetett haza. Buza Rafael (junior, 60 kg) első mérkőzését döntő fölénnyel nyerte. A következő találkozóján is biztosan vette az akadályt, szűk egy menet elég volt számára a győzelemhez. A döntőben a honvédos Bari Istvánnal mérkőzött meg. Rafael az előző napokhoz hasonlóan ismét teljes erőbedobással indított, ami ezúttal is meghozta gyümölcsét, rögtön az első menetben döntő fölénnyel nyerte a küzdelmet, így ő lett súlycsoportja magyar bajnoka.

– Büszkék vagyunk mind a négy versenyzőnkre, az általuk elért eredményekre – értékelt Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője. – Ugyanakkor kicsi hiányérzetem is van, ugyanis Gabriellában és Rómeóban is benne volt a bajnoki cím le­hetősége – azért dolgozunk majd a jövőben, hogy ezek az ezüstök aranyéremmé változzanak!

A szombathelyi Skorpió Box Club két sportolóval vett részt az országos bajnokságon. Oláh-Vadász Zoltán (junior, 66 kg) első mérkőzését simán nyerte. A következő körben is remekül bokszolt, az első két menetet biztosan hozta, a harmadik talán döntetlen volt, ezért is hatott meglepetésként, hogy a bírók – megosztott pontozással – ellenfelét hozták ki győztesnek. Oláh-Vadász Antónia (ifjúsági, 48 kg) egy mérkőzést vívott, nagy csatában maradt alul, bronzérmes lett.

– Oláh-Vadász Zoltán nálam megnyerte a második meccsét is, a formája, a tudása alapján minimum dobogót érdemelt volna – értékelt Varga Roland, a Skorpió BC edzője. – De sajnos nem így történt – dolgozunk tovább! Antónia hosszú vállsérülés után tért vissza, nagyot küzdött, maximálisan elégedett vagyok vele is.

A szombathelyi Hobbisták SE sportolója, Mészáros Ciprián (ifjúsági, 81 kg) első mérkő­zését magabiztosan nyer­te meg, az elődöntőben viszont nagy csatában, megosztott pontozással maradt alul – a dobogó harmadik fokára állhatott.

A Haladás VSE felemás szereplést tudhat maga mögött. Babos Kevin (ifjúsági, 80 kg) első meccsén kikapott. Bakonyi Szebasztián (junior, 80 kg) első mérkőzését megnyerte, a második összecsapást viszont kénytelen volt idő előtt befejezni, a második menetben leléptették – bronzérmet kapott. Teleki Brendonnak (ifjúsági, 75 kg) az első mérkőzés jelentette a vég­állomást. Vidos Korinna (ifjúsági) egyedül volt az 51 kilós súlycsoportban, aranyérmet vihetett haza. Szajkó Letícia (ifjúsági, 48 kg) nem bokszolhatott, mert átesett a súlyhatáron. Bojér Boglárka (ifjúsági, 64 kg) kikapott az első

meccsén, de így is bronzérmes lett.